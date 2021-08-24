Рассылку о выплате 59 000 тенге каждому пенсионеру прокомментировали в Минтруда

В Казнете распространяется информация о том, что каждому пенсионеру положена выплата в размере 59 000 тенге. Соответствующее поручение якобы дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Это фейк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Информацию опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
«Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников», — прокомментировали в ведомстве.
Информацию опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
«Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников», — прокомментировали в ведомстве.