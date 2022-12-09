Рассылку о выплате казахстанцам по 193 тысячи тенге распространяют в Казнете

Об указанных в сообщении выплатах казахстанцам нет никакой информации ни в СМИ, ни на официальных сайтах государственных органов.

Фото: Kazpravda.kz

В WhatsApp казахстанцы рассылают сообщение о том, что каждому гражданину страны положена выплата в размере «193 817 лв». Об этом якобы заявил президент Касым-Жомарт Токаев после внеочередных выборов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Первое, что бросается в глаза при чтении рассылки, – валюта, в которой людям якобы выплатят средства «лв». Это обозначение болгарской национальной валюты — лев. В Казахстане этой валютой не пользуются и тем более в ней не производятся никакие государственные выплаты.

Далее внимание следует обратить на то, что для получения выплаты пройти предлагается не на какой-то официальный ресурс, а на сайт с адресом fi-fa Qatar. На самом же деле заявки на получение адресной социальной помощи граждане РК могут подать исключительно на портале eGov.kz.

Слова о том, что Касым-Жомарт Токаев объявил о массовых денежных выплатах в случае своего переизбрания на пост президента, тоже неправда. В его предвыборной программе о подобном ничего не говорилось.

Об указанных в сообщении выплатах казахстанцам нет никакой информации ни в СМИ, ни на официальных сайтах государственных органов.

Следовательно, распространяемое сообщение – ложь, заключил Stopfake.

Как отметил портал, подобные платформы создают кибермошенники. Таким образом они собирают персональные данные пользователей и используют их в своих целях. Как распознать такие сайты и не стать жертвой злоумышленников, можно узнать здесь.