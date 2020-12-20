Рассылку об изменении пенсионного возраста в Казахстане прокомментировали в Минтруда

Общество
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Информация об изменении пенсионного возраста в Казахстане, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.   

Сообщается, что в соответствии с действующим законодательством пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент – в 59,5 (с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году).

"На сегодняшний день в республике действует трехуровневая пенсионная система, включающая солидарную, базовую и накопительную (из Единого накопительного пенсионного фонда – далее ЕНПФ) пенсионные выплаты. Совокупный размер пенсии привязан к трудовому стажу.

Как известно, система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

В связи с этим повышается роль накопительной пенсии, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов (чем больше период перечисления и размер пенсионных взносов, тем выше ее размер).

Базовая пенсия предоставляется всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты). То есть чем дольше работал гражданин, тем выше размер базовой пенсии", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для обеспечения достаточного объема пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости в Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной в 2014 году, было предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста для женщин в период с 2018 по 2027 годы (на 6 месяцев ежегодно).

При этом повышение пенсионного возраста не коснулось женщин, которые в настоящее время имеют право на льготы по раннему выходу на пенсию:

– женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) 5 и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста – в 53 года;

– женщин, проживавших в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет – в 45 лет.

"Сохранена для женщин и льгота по зачету в трудовой стаж для назначения пенсии времени ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет, в пределах 12 лет в общей сложности.

Вместе с тем граждане, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ, могут воспользоваться правом на пенсионный аннуитет (выход на пенсию до наступления пенсионного возраста). Пенсионный аннуитет установлен для мужчин в возрасте 55 лет, для женщин – 51,5. Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 50 лет.

Установленный в Казахстане пенсионный возраст основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозов, проведенных международными и отечественными экспертами. Пенсионный возраст в РК соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", – добавили в ведомстве. 

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