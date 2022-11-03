Фото: Kazpravda.kz
Общество

Рассылку об опасности пересылаемых картинок в WhatsApp распространяют в Казнете

В редакцию StopFake.kz обратились читатели с просьбой проверить рассылку об опасности пересылаемых картинок в WhatsApp.  Якобы, отправляя друзьям изображения с пожеланиями доброго утра или спокойной ночи, пользователи передают свои персональные данные мошенникам, сообщает Kazpravda.kz.

Эта рассылка – старый фейк. В 2020 году он активно распространялся в России, Таджикистане и Индии.

В Казнет он «пришел» в начале 2022 года, однако распространялся исключительно на русском языке. Тогда уже писали о том, почему это сообщению верить не нужно. 

Сейчас же фейк перевели на казахский язык и он обрел «вторую жизнь» среди пользователей.

До сих пор нет людей, персональные данные которых оказались бы в распоряжении мошенников из-за пересланной картинки в WhatsApp. Более того, нет совершенно никаких оснований полагать, что злоумышленники стали бы «прятать» вредоносное программное обеспечение во всех без исключения картинках с надписью «Доброе утро», или напротив, ограничились бы только ими, а не каким-либо другими.

В рассылке также говорится о том, что об опасности пересылки изображений официально предупредила организация с названием Shanghai International China News. При этом не уточняется, что это за организация и чем она занимается. Из названия можно предположить, что это – средство массовой информации, однако, ни телеканалов, ни новостных порталов с таким названием в Китае нет. 

Также важно понимать, что фишинг, о котором говорится в рассылке, работает не совсем так, как описано. Злоумышленники, занимающиеся фишингом, как правило, создают поддельные незащищенные сайты и имитацией формы оплаты. Когда пользователь вводит туда данные своей карты, их могут видеть мошенники. Подробнее о том, как защитить себя от таких опасностей в Сети уже рассказывали ранее.

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