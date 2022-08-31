Рассылку об отмене доплат педагогам прокомментировали в Минпросвещения

В Министерстве просвещения РК ответили на рассылку об отмене доплат педагогам за работу по обновленным программам, сообщает Kazpravda.kz.

"В сети отдельными лицами тиражируется не соответствующая действительности информация об отмене доплат педагогам за работу по обновленным программам. Выплата доплат будет осуществляться, как и прежде. Более того, с января 2023 года по поручению Президента страны заработная плата педагогов повышается ещё на 25%. Соответственно, те доплаты, размер которых зависит от должностного оклада, также будут увеличены пропорционально", - прокомментировали в министерстве.