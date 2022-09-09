Рассылку об отмене QR-оплаты проезда прокомментировали в транспортной компании Нур-Султана

Транспортная компания "City Transportation Systems" прокомментировала рассылку об отмене электронной оплаты за проезд в столичных автобусах, передает Kazpravda.kz.

"В мессенджерах распространяется информация о том, что в столичных автобусах отключается оплата проезда посредством сканирования QR-кода. Пресс служба CTS официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Оплата проезда в общественном транспорте посредством сканирования QR-кода работает в штатном режиме, и ее отключение не рассматривается", - говорится в заявлении компании.

В пресс-службе попросили доверять только официальным данным и не распространять недостоверную информацию.

"В столице действует оплата проезда только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода", - подчеркнули в CTS.