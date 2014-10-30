Статьи Растет авторитет Казахстана Лилия СЫЗДЫКОВА

К такому выводу пришли участники брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, комментируя факт присуждения казахстанскому Лидеру столь высокой награды в рамках X Всемирного исламского экономического форума, прошедшего в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Своим мнением с представителями СМИ поделились первый министр иностранных дел РК, известный государственный деятель Тулеутай Сулейменов, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков, а также депутаты Мажилиса Парламента РК Розакул Халмурадов, Егор Каппель и Ахмет Мурадов.



В первую очередь спикеры высказали слова поздравления в адрес Главы государства с заслуженным вручением ему столь серьезной награды. Как напомнил А. Башмаков, Нурсултан Назарбаев стал одним из первых лауреатов этой премии (она вручается с 2011 года), и такое признание свидетельствует о том, что мир, в частности исламский мир, видит и отдает должное динамичному и всестороннему развитию Казахстана, отмечает роль в этом процессе первого руководителя страны, его лидерские качества и таланты. Кроме того, зампред АНК отметил, что комиссия, принявшая решение о вручении награды именно казахстанскому Президенту, учла и тот факт, что в сложном 2014 году в условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса экономика нашей республики смог­ла сохранить динамичные темпы развития, устойчиво сопротивляться глобальным вызовам, показывая пример грамотного управления.



– Более того, хочу сказать, что получение Главой государства премии «Глобальный лидер по исламским финансам» – это также яркое подтверждение многовекторности нашей внешней политики, – подчеркнул А. Башмаков. – Всего пару недель назад Президент был в Брюсселе, где решались важные вопросы, связанные с взаимодействием Казахстана и Европейского союза. Затем в Объединенных Арабских Эмиратах Глава государства принял участие в форуме, нацеленном на развитие и углубление сотрудничества со странами исламского мира. Эти события – огромное достижение политики, проводимой Нурсултаном Назарбаевым, и конкретный шаг к реализации задач, обозначенных в Стратегии "Казахстан-2050".



Кроме того, зампред АНК напомнил, что экономическое развитие Казахстана никогда не было для руководства страны самоцелью. Сильная экономика страны – это средство для достижения самой важной цели, коей является повышение благосостояния всех казахстанцев, создание комфортных условий и улучшение качества жизни людей в масштабах всей республики.



Егор Каппель в свою очередь поздравления с вручением Нурсултану Назарбаеву премии "Глобальный лидер по исламским финансам" адресовал не только Главе государства, но и всем гражданам страны, что вполне резонно, ведь подобного рода достижения страны и ее лидера – это настоящий повод для гордости и знак успешности выбранного курса развития.



– Суть нашего национального курса, нашей политики, получившей признание не только в мусульманских странах, но и по всему миру, состоит в том, что мы несем идеи сотрудничества и мирного развития, – подчеркнул мажилисмен. Он также напомнил, что Всемирный экономический форум, в рамках которого Президенту РК была вручена награда, является площадкой не только для налаживания связей между странами исламского мира, но и для выстраивания конструктивного диалога между мусульманскими и немусульманскими странами. И такой подход прекрасно согласуется со взглядами Казахстана, стремящегося выстроить глобальные мосты взаимодействия для решения актуальных современных вызовов.



Говоря о факте награждения Главы государства столь высокой наградой, А. Мурадов отметил, что это повод испытывать гордость еще и за то, что в казахстанском Президенте видят мирового лидера в широком смысле этого слова.



– Выступая на X Всемирном исламском экономическом форуме, Нурсултан Назарбаев говорил о том, что страны Организации исламского сотрудничества контролируют 70% мировых энергетических ресурсов и при этом мало используют данные им возможности, поэтому предстоит огромная работа по включению стран ОИС в глобальную экономику, – отметил депутат Мажилиса.



Казахстан – это поликонфессиональная страна, но традиционной религией здесь является ислам, поэтому не случайно именно в нашей стране в одной из первых был открыт офис Исламского банка развития. В целом в Казахстане функционирует целый ряд исламских финансовых институтов, предоставляющих свои услуги в сфере исламского банкинга, страхования, лизинга. Таким образом, вручение Главе государства премии "Глобальный лидер по исламским финансам" с формулировкой "за большие достижения в развитии и продвижении исламского финансового рынка на региональном и международном уровнях" можно считать более чем закономерным.



– Это признание Нурсултана Назарбаева как руководителя суверенного государства, как лидера, способного успешно реализовывать экономические, политические, гуманитарные проекты глобального порядка, – подчеркнул А. Мурадов.



Первый министр иностранных дел РК Тулеутай Сулейменов назвал присуждение Главе государства данной премии знаковым событием для молодого еще Казахстана. Он подчеркнул, что развитие сотрудничества с исламским миром является одним из приоритетов внешней политики республики и с первых дней нашей независимости этому направлению уделялось огромное внимание, чему есть ряд весомых причин. Страны исламского мира – это страны с населением более миллиарда человек; на их территориях содержатся огромные запасы природных ресурсов, в том числе углеводородов; здесь сконцентрированы колоссальные финансовые средства. Вступив в 1995 году в организацию "Исламская конференция" (которая в 2011 году, в период председательства в ней Казахстана, получила название Организация исламского сотрудничества), наша страна сделала большой шаг в развитии отношений с этой важной частью мирового сообщества – странами исламского мира.



– Казахстан начал активно взаимодействовать с исламскими финансовыми институтами, выстраивать более тесные отношения со многими странами арабского мира, и результатом этой огромной работы стало то, что приток инвестиций с этого направления в нашу страну увеличился, – отметил Т. Сулейменов. – То, что выбор исламских государств в присуждении премии "Глобальный лидер по исламским финансам" пал на нашего Президента – это признание нашей страны, это доверие к ней со стороны государств – членов ОИС. Я думаю, что эта премия поможет Казахстану еще больше укрепить свой авторитет и позитивный имидж, и благодаря этому мы сможем привлечь в экономику страны больший поток исламских инвестиций, которые необходимы нам для того, чтобы претворить в жизнь Стратегию "Казахстан-2050".

