Статьи
Растет авторитет Казахстана
Лилия СЫЗДЫКОВА
К такому выводу пришли участники брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, комментируя факт присуждения казахстанскому Лидеру столь высокой награды в рамках X Всемирного исламского экономического форума, прошедшего в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Своим мнением с представителями СМИ поделились первый министр иностранных дел РК, известный государственный деятель Тулеутай Сулейменов, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков, а также депутаты Мажилиса Парламента РК Розакул Халмурадов, Егор Каппель и Ахмет Мурадов.

В первую очередь спикеры высказали слова поздравления в адрес Главы государства с заслуженным вручением ему столь серьезной награды. Как напомнил А. Башмаков, Нурсултан Назарбаев стал одним из первых лауреатов этой премии (она вручается с 2011 года), и такое признание свидетельствует о том, что мир, в частности исламский мир, видит и отдает должное динамичному и всестороннему развитию Казахстана, отмечает роль в этом процессе первого руководителя страны, его лидерские качества и таланты. Кроме того, зампред АНК отметил, что комиссия, принявшая решение о вручении награды именно казахстанскому Президенту, учла и тот факт, что в сложном 2014 году в условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса экономика нашей республики смог­ла сохранить динамичные темпы развития, устойчиво сопротивляться глобальным вызовам, показывая пример грамотного управления.

– Более того, хочу сказать, что получение Главой государства премии «Глобальный лидер по исламским финансам» – это также яркое подтверждение многовекторности нашей внешней политики, – подчеркнул А. Башмаков. – Всего пару недель назад Президент был в Брюсселе, где решались важные вопросы, связанные с взаимодействием Казахстана и Европейского союза. Затем в Объединенных Арабских Эмиратах Глава государства принял участие в форуме, нацеленном на развитие и углубление сотрудничества со странами исламского мира. Эти события – огромное достижение политики, проводимой Нурсултаном Назарбаевым, и конкретный шаг к реализации задач, обозначенных в Стратегии "Казахстан-2050".
      
Кроме того, зампред АНК напомнил, что экономическое развитие Казахстана никогда не было для руководства страны самоцелью. Сильная экономика страны – это средство для достижения самой важной цели, коей является повышение благосостояния всех казахстанцев, создание комфортных условий и улучшение качества жизни людей в масштабах всей республики.

Егор Каппель в свою очередь поздравления с вручением Нурсултану Назарбаеву премии "Глобальный лидер по исламским финансам" адресовал не только Главе государства, но и всем гражданам страны, что вполне резонно, ведь подобного рода достижения страны и ее лидера – это настоящий повод для гордости и знак успешности выбранного курса развития.

– Суть нашего национального курса, нашей политики, получившей признание не только в мусульманских странах, но и по всему миру, состоит в том, что мы несем идеи сотрудничества и мирного развития, – подчеркнул мажилисмен. Он также напомнил, что Всемирный экономический форум, в рамках которого Президенту РК была вручена награда, является площадкой не только для налаживания связей между странами исламского мира, но и для выстраивания конструктивного диалога между мусульманскими и немусульманскими странами. И такой подход прекрасно согласуется со взглядами Казахстана, стремящегося выстроить глобальные мосты взаимодействия для решения актуальных современных вызовов.

Говоря о факте награждения Главы государства столь высокой наградой, А. Мурадов отметил, что это повод испытывать гордость еще и за то, что в казахстанском Президенте видят мирового лидера в широком смысле этого слова.

– Выступая на X Всемирном исламском экономическом форуме, Нурсултан Назарбаев говорил о том, что страны Организации исламского сотрудничества контролируют 70% мировых энергетических ресурсов и при этом мало используют данные им возможности, поэтому предстоит огромная работа по включению стран ОИС в глобальную экономику, – отметил депутат Мажилиса.

Казахстан – это поликонфессиональная страна, но традиционной религией здесь является ислам, поэтому не случайно именно в нашей стране в одной из первых был открыт офис Исламского банка развития. В целом в Казахстане функционирует целый ряд исламских финансовых институтов, предоставляющих свои услуги в сфере исламского банкинга, страхования, лизинга. Таким образом, вручение Главе государства премии "Глобальный лидер по исламским финансам" с формулировкой "за большие достижения в развитии и продвижении исламского финансового рынка на региональном и международном уровнях" можно считать более чем закономерным.

– Это признание Нурсултана Назарбаева как руководителя суверенного государства, как лидера, способного успешно реализовывать экономические, политические, гуманитарные проекты глобального порядка, – подчеркнул А. Мурадов.

Первый министр иностранных дел РК Тулеутай Сулейменов назвал присуждение Главе государства данной премии знаковым событием для молодого еще Казахстана. Он подчеркнул, что развитие сотрудничества с исламским миром является одним из приоритетов внешней политики республики и с первых дней нашей независимости этому направлению уделялось огромное внимание, чему есть ряд весомых причин. Страны исламского мира – это страны с населением более миллиарда человек; на их территориях содержатся огромные запасы природных ресурсов, в том числе углеводородов; здесь сконцентрированы колоссальные финансовые средства. Вступив в 1995 году в организацию "Исламская конференция" (которая в 2011 году, в период председательства в ней Казахстана, получила название Организация исламского сотрудничества), наша страна сделала большой шаг в развитии отношений с этой важной частью мирового сообщества – странами исламского мира.

– Казахстан начал активно взаимодействовать с исламскими финансовыми институтами, выстраивать более тесные отношения со многими странами арабского мира, и результатом этой огромной работы стало то, что приток инвестиций с этого направления в нашу страну увеличился, – отметил Т. Сулейменов. – То, что выбор исламских государств в присуждении премии "Глобальный лидер по исламским финансам" пал на нашего Президента – это признание нашей страны, это доверие к ней со стороны государств – членов ОИС. Я думаю, что эта премия поможет Казахстану еще больше укрепить свой авторитет и позитивный имидж, и благодаря этому мы сможем привлечь в экономику страны больший поток исламских инвестиций, которые необходимы нам для того, чтобы претворить в жизнь Стратегию "Казахстан-2050".

Популярное

Все
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
Чем дефицит воды грозит Казахстану и как с ним бороться
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Ситуация вокруг дефицита сахара заметно накалилась в Жамбылской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
С 1 августа Костанайской области отключат газ
В Усть-Каменогорске сахар есть, но цены на него «кусаются»
Дикорастущая польза
Мастер исторических образов
Требует пересмотра
Туркестанской области 4 года. Как изменился регион за это время?
Как живут страны за пределами "мира изобилия"
Айболит летит на помощь
Юбилейная сессия
Первое заседание Национального курултая, которое состоится в Улытау сегодня, должно стать знаковым
Как новые реформы отразятся на молодых казахстанцах – интервью с проректором ЕНУ им. Гумилева
Шура спел на улице в Нур-Султане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Два новых министерства появились в Казахстане
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт

Читайте также

Статьи
Дикорастущая польза
Статьи
Мастер исторических образов
Статьи
Требует пересмотра
Статьи
Айболит летит на помощь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]