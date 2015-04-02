Свежий выпуск Растет число ЦОНов Любовь ДОБРОТА

В общей сложности горожане могут получить в ЦОНе 156 услуг. Их населению будут оказывать полсотни инспекторов, которые прошли специальную подготовку. Для удобства граждан здесь также создан сектор самообслуживания Connection Point, посредством которого можно получить все электронные услуги, включая постановку ребенка на очередь в детский сад, получение персонального кредитного отчета, зачисление в кадровый резерв госслужбы и так далее. Для получения услуг в электронном форма­те достаточно обзавестись электронной цифровой подписью. Ее получить можно также в ЦОНе.

В прошлом году жителям Шымкента через ЦОНы оказано более одного миллиона услуг, в том числе 764 971 – в электронном формате.



