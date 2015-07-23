Растет деловая активность 479 Роза АМАНОВА

По оценкам большинства руководителей промышленных предприятий, в ближайшей перспективе, до сентября 2015 года, ожидается рост их деловой активности. И, по оценкам руководителей предприятий торговли, потребительский спрос и деловая активность во IІ квартале 2015 года по сравнению с I кварталом также увеличилась. Индекс предпринимательской уверенности поднялся на (1) процентный пункт и составил (1%).

До сентября 2015 года 72% предприятий ожидает неизменность финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с текущим моментом (15% – улучшение и 8% – спад.)



