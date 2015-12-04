​Растет экспорт мяса

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

ТОО «AgroExportLTD», созданное в 2011 году, активно развивает животноводство, располагая откормочной площадкой на 3 тыс. голов. Сегодня здесь насчитывается порядка 2 тыс. коров пород симментал и казахская белоголовая. По словам руководителя ТОО Серика Рахимбаева, только нынче его хозяйство отправило за пределы региона 180 тонн мяса, а до конца года намерено довести этот показатель до 300 тонн.

В районе реализуется еще один проект по развитию животноводства – в КХ «Нуржамал» в селе Арыкты. В хозяйстве имеется 220 голов КРС казахской белоголовой породы, 10 лошадей и 80 овец. В 2012 году по программе «Сыбага» приобретено 100 голов маточного поголовья и пять быков-производителей породы ангус. 

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