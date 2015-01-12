Растет иностранный бизнес Свежий выпуск 565 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Отныне без документальных проволочек Казах­стан могут посещать граждане Южной Кореи, США, Италии, Франции, Нидерландов, Японии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств. Две недели миграционная полиция не вправе требовать визы от гостей из этих стран. По истечении этого времени для желающих открыть свое дело в РК срок пребывания в стране продлевается до 90 дней, а затем штамп ставится раз в год.

«Представители стран, для которых открыт безвизовый режим, стараются не нарушать законодательство, а миграционная полиция максимально помогает таким гражданам в оформлении нужных документов», – отметила руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

С июля по безвизовому режиму город посетили свыше 5 тыс. иностранцев, 1 340 из которых остались здесь и открыли свой бизнес. В Алматы в прошлом году подписаны контракты с зарубежными инвесторами почти на 2 млрд. тенге. Это на 750 млн. больше, чем в предыдущем. Основу финансовых вложений составляют турецкие и корейские предприниматели. Здесь они развивают фармацевтическую и пищевую промышленность.