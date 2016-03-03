​Растет интерес международного сообщества

– Международное наблюдение за выборами получило широкое признание во всем мире и играет важную роль в обеспечении точной и непредвзятой оценки характера избирательных процессов, – отметил на брифинге член Центризбиркома Марат Сарсембаев. – В активности наблюдателей проявляется интерес международного сообщества к обеспечению проведения демократических выборов как компонента развития демократии, включая уважение прав человека и верховенство права.

Он также подчеркнул, что присутствие международных наблюдателей повышает авторитетность избирательных процессов и во многом является гарантией их гласности и открытости.

Как проинформировали на брифинге, для наблюдения за предстоящими выборами в Казахстане приглашены представители ряда международных организаций, в том числе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюрко­язычных государств, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители центральных избирательных органов 19 иностранных государств.

По состоянию на 1 марта 2016 года, Центральной избирательной комиссией РК по представлению Министерства иностранных дел аккредитованы 175 наблюдателей международных организаций и иностранных государств. В их числе 44 наблюдателя БДИПЧ/ОБСЕ, 111 – от миссии СНГ, три наблюдателя – от Организации исламского сотрудничества, а также 17 наблюдателей от восьми иностранных государств.

Помимо этого, Министерством иностранных дел аккредитованы 112 представителей иностранных СМИ из 26 государств. Таким образом, всего, по данным на 2 марта, аккредитованы 287 международных наблюдателей и представителей иностранных средств массовой информации, которые представляют 45 стран.

– Согласно выборному законодательству нашей страны меж­дународные наблюдатели и аккредитованные Министерством иностранных дел журналисты имеют право присутствовать на всех стадиях избирательного процесса, получать информацию о ходе избирательной кампании, иметь доступ на избирательные участки во время проведения голосования и подсчета голосов, встречаться с участниками избирательного процесса, информировать членов избирательных комиссий о своих наблюдениях, выявленных нарушениях, вносить рекомендации, делать публичные заявления, – уточнил М. Сарсембаев.

Он также подчеркнул, что присутствие долгосрочных и краткосрочных международных наблюдателей повышает ответственность организаторов выборов, кандидатов и политических партий, гражданского общества и других участников избирательного процесса. Кроме того, со­вместная работа и эффективное взаимодействие отечественных наблюдателей, представителей политических партий и общес­твенных объединений, средств массовой информации, а также международных экспертов и наблюдателей позволяют сделать избирательный процесс максимально справедливым, транспарентным и открытым.

Как напомнили в ЦИК, выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан назначены на 20 марта 2016 года.