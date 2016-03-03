​Растет интерес международного сообщества

Свежий выпуск
Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

– Международное наблюдение за выборами получило широкое признание во всем мире и играет важную роль в обеспечении точной и непредвзятой оценки характера избирательных процессов, – отметил на брифинге член Центризбиркома Марат Сарсембаев. – В активности наблюдателей проявляется интерес международного сообщества к обеспечению проведения демократических выборов как компонента развития демократии, включая уважение прав человека и верховенство права.

Он также подчеркнул, что присутствие международных наблюдателей повышает авторитетность избирательных процессов и во многом является гарантией их гласности и открытости.

Как проинформировали на брифинге, для наблюдения за предстоящими выборами в Казахстане приглашены представители ряда международных организаций, в том числе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюрко­язычных государств, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители центральных избирательных органов 19 иностранных государств.

По состоянию на 1 марта 2016 года, Центральной избирательной комиссией РК по представлению Министерства иностранных дел аккредитованы 175 наблюдателей международных организаций и иностранных государств. В их числе 44 наблюдателя БДИПЧ/ОБСЕ, 111 – от миссии СНГ, три наблюдателя – от Организации исламского сотрудничества, а также 17 наблюдателей от восьми иностранных государств.

Помимо этого, Министерством иностранных дел аккредитованы 112 представителей иностранных СМИ из 26 государств. Таким образом, всего, по данным на 2 марта, аккредитованы 287 международных наблюдателей и представителей иностранных средств массовой информации, которые представляют 45 стран.

– Согласно выборному законодательству нашей страны меж­дународные наблюдатели и аккредитованные Министерством иностранных дел журналисты имеют право присутствовать на всех стадиях избирательного процесса, получать информацию о ходе избирательной кампании, иметь доступ на избирательные участки во время проведения голосования и подсчета голосов, встречаться с участниками избирательного процесса, информировать членов избирательных комиссий о своих наблюдениях, выявленных нарушениях, вносить рекомендации, делать публичные заявления, – уточнил М. Сарсембаев.

Он также подчеркнул, что присутствие долгосрочных и краткосрочных международных наблюдателей повышает ответственность организаторов выборов, кандидатов и политических партий, гражданского общества и других участников избирательного процесса. Кроме того, со­вместная работа и эффективное взаимодействие отечественных наблюдателей, представителей политических партий и общес­твенных объединений, средств массовой информации, а также международных экспертов и наблюдателей позволяют сделать избирательный процесс максимально справедливым, транспарентным и открытым.

Как напомнили в ЦИК, выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан назначены на 20 марта 2016 года. 

Популярное

Все
Дороги новые, проблемы старые
Жители поселка Чайкино, расположенного в десяти километрах от Кокшетау и относящегося к нему территориально, уверены: городская власть о них забыла
​​​​​​​Ты что творишь, egov.kz?
Почему в Костанае произошел скачок цен на куриное яйцо, разбираются антимонопольщики, а тем временем продавцы магазинов прогнозируют новое подорожание
Огромный пласт надежд
В двойном возмещении затрат заподозрили антимонопольщики поставщиков тепла и настаивают теперь на более чем 40-процентном годовом снижении тарифа
Бизнес под натиском мародеров
Выборы на «пятерочку»
Кипит работа на площадке
Мбаппе, Месси и Левандовски
Ориентир на спрос
В чудо надо верить, и оно придет
Фауна в нашей жизни
Обыватель стал гражданином
В аулах станет больше отличников
Креатив и практичность
В режиме ускорения
Дом, в котором жил Шерхан
Королева танца – Шара
Служил своему народу
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня

Читайте также

Свежий выпуск
Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике пройдет в столице
Свежий выпуск
Обыватель стал гражданином
Свежий выпуск
Базовый ресурс экономики
Свежий выпуск
В аулах станет больше отличников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]