Растет на востоке рождаемость

Подобное решение, принятое на заседании областного маслихата, будет способствовать росту рождаемости и увеличению числа многодетных матерей, уверены в регионе. На востоке страны сегодня проживает немало таких женщин, в их числе награж­денные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», орденом «Материнская слава» I и II степени.

О новых льготах в ходе встречи с многодетными матерями сообщил аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев.

– Большая семья – это ни с чем не сравнимое счастье и в то же время нелегкий труд, сравнимый с подвигом, – подчеркнул глава региона.

Каждая многодетная семья, по его мнению, должна ощущать на себе внимание и заботу государства. Кроме разового денежного вознаграждения, которое отныне будет выплачиваться по случаю появления на свет четвертого ребенка, в ВКО предусмотрен ряд других льгот для многодетных мам и их малышей.

В данном случае речь идет о бесплатном посещении областных театров, культурно-развлекательных объектов этнодеревни, недавно открывшегося в Усть-Каменогорске бассейна и, разумеется, обслуживании вне очереди в медицинских учреждениях. Присутствовавшие на встрече многодетные матери получили сертификаты для прохождения санаторно-курортного лечения во всемирно известных здравницах, расположенных на востоке страны, таких как Алаколь, Рахмановские ключи, Коктау и других.

Мамы, никогда не видевшие Астану, получили путевки для участия в праздничных торжествах по случаю Дня столицы. Имеются и другие приятные мелочи, к примеру, каждая многодетная мать в Международный женский день получает в ВКО 10 тыс. тенге.

Бибатыш Рахымжанова, мать 8 детей, бабушка 24 внуков и 6 правнуков, рассказала собравшимся о том, как в годы войны ухаживала за своей престарелой свекровью и как сейчас ей помогают внуки и правнуки.

– Хочу пожелать всем молодым женщинам сполна испытать радость материнства и не бояться обзаводиться потомством, – отметила Бибатыш-апа. – Ведь, несмотря на послевоенную разруху, мы вырастили своих детей. Сейчас, когда государство оказывает поддержку каждой семье, сделать это намного легче.

Стало традицией, когда семьям восточноказахстанцев, в которых воспитываются тройни, а таких в регионе в последнее время появляется все чаще, оказываются льготы в предоставлении благоустроенного жилья. Среди почетных гостей на приеме у акима области присутствовала и известная хоккеистка, двукратная чемпионка зимних Азиатских игр Мария Федоренко, в прошлом году ставшая счастливой мамой тройни. Очень скоро большая семья Марии при содействии исполнительной власти города вселится в просторную четырехкомнатную квартиру.

Между тем в Восточном Казахстане по итогам 2013 года зафиксировано увеличение рождаемости на 15%. В прошлом году на свет появилось 22,9 тыс. малышей.

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

фото Сергея СУРОВА