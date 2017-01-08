​Растет объем госдолга

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай Сергеев

В 2016 году Латвия заняла на международных рынках 1,3 млрд евро. В результате общий объем государственных обязательств существенно вырос, практически достигнув исторически высокого уровня – в 2010 году сумма внешнего и внутреннего долга страны превышала 40% от ВВП. Сейчас, по данным Госкассы, этот показатель составляет 39%.

Долг центрального правительства Латвии (долг государства без учета долгов муниципалитетов) во втором квартале 2016 года по сравнению со вторым кварталом 2015-го вырос по отношению к внутреннему валовому продукту на 3,7 процентного пункта. Как свидетельствуют данные Eurostat, это второй по величине показатель в ЕС. Больше госдолг за год вырос только в Греции – на 9,7 процентного пункта.

Как сообщает REGNUM, внешний долг Латвии за последние 10 лет увеличился почти в 5 раз: с 1,5 млрд евро до 9 млрд.


«Забытый» часовой

Житель китайской провинции Гуйчжоу по имени Хэ Вэньсунь на протяжении 41 года в одиночку охранял секретное бомбоубежище, не догадываясь, что его коман­дование просто забыло о нем, сообщает портал Gbtimes.com.

Выяснилось это после того, как 87-летний «забытый часовой», понимая, что годы берут свое, обратился в военкомат с вопросом, когда придет смена.

Пожилой мужчина рассказал, что в 1975 году военное руководство назначило его ответственным за строительство бомбоубежища и передало в подчинение группу специалистов. На строящемся объекте был введен режим строгой секретности, поэтому о своей вахте китаец не рассказывал никому, даже детям. Он построил дом прямо над секретным бункером, днем был обычным жителем, а ночью заступал на вахту, поддерживая в бомбоубежище идеальный порядок.

А начальство о часовом просто забыло, ибо бункер оказался без надобности. После рассказа мужчины офицеры китайской армии посетили объект и увидели, что бомбоубежище находится в идеальном состоянии и полностью готово к эксплуатации. Старику вынесена благодарность.


Здоровье британцев ухудшилось

Порядка 80% жителей Великобритании в возрасте от 40 до 60 лет имеют проблемы с излишним весом, недостатком физической активности и чрезмерно употребляют алкоголь, пишет британская газета The Guardian.

«Современный образ жизни отрицательно сказывается на здоровье нации, и люди в среднем возрасте страдают больше всего», – заявил профессор Мьюир Грей, участник кампании по улучшению здоровья нации One You.

По данным департамента здравоохранения Англии, на которые ссылается INTERFAX.RU, проблемы со здоровьем из-за лишнего веса и злоупотребления алкоголем возникают у 83% населения в возрасте от 40 до 60 лет (у 87% мужчин и 79% женщин).

По мнению экспертов, риск, которому люди подвергают свое здоровье, возникает из-за загруженного образа жизни и работы в офисе. Эксперты также указывают, что за последние 20 лет в два раза выросло число диабетиков в группе населения от 40 до 60 лет.

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