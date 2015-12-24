​Растет поддержка предпринимателей

Вчера в областном центре коммуникаций состоялся брифинг директора регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Кызылординской области Жансултана Матаева. В рамках встречи были подведены итоги реализации в 2015 году Единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в Приаралье. По словам спикера, в рамках программы «ДКБ-2020» сумма выплаченных государственных субсидий по кредитам предпринимателей в очередной раз выросла и составила 657 млн тенге. В частности, по первому направлению, предусматривающему поддержку новых бизнес-инициатив, региональный филиал подписал 20 проектов на сумму 380 млн тенге. По второму направлению программы были поддержаны 63 проекта предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и обрабатывающей промышленности, которые в общей сложности привлекли кредитных заимствований на 6 млрд 200 млн тенге. Более чем на треть выросло и количество трехсторонних договоров гарантирования по кредиту. Частичные гарантии по залогам получили 50 проектов субъектов МСБ с кредитным портфелем 548 млн тенге.

В целом же, как отметил Ж. Матаев, с начала реализации ДКБ-2020 в регионе подписано договоров субсидирования по 317 проектам на сумму 22 млрд 395 млн тенге и еще более 3 млрд тенге займов предприниматели привлекли, воспользовавшись предоставлением гарантий по кредиту со стороны фонда «Даму». Рассказал он и о мерах нефинансовой помощи МСБ, деятельности центра обслуживания предпринимателей и мобильного центра поддержки, о внедрении новых программ, которые призваны расширить образовательные проекты.

– Если раньше мы занимались только обучением начинающих и действующих предпринимателей, то с текущего года мы будем обучать потенциальных предпринимателей и внедрять полученные ими знания в открытие нового бизнеса, – сказал руководитель филиала, отметив, что для этого уже создается институт наставников из числа успешных предпринимателей, реализовавших свои проекты при поддержке государства.

Поделился Ж. Матаев и планами на текущий год, выразив уверенность в сохранении положительной динамики. Подкрепляют его слова и цифры: только на субсидирование процентной ставки по ДКБ-2020 региону выделено почти в два раза больше, чем годом ранее, – 1 млрд 154 млн тенге. Так что возможности предпринимателей получить доступные средства на свои бизнес-идеи в 2016 году значительно возрастут.