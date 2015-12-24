​Растет поддержка предпринимателей

Свежий выпуск
416
Юрий ЛИ, Кызылорда

Вчера в областном центре коммуникаций состоялся брифинг директора регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Кызылординской области Жансултана Матаева. В рамках встречи были подведены итоги реализации в 2015 году Единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в Приаралье. По словам спикера, в рамках программы «ДКБ-2020» сумма выплаченных государственных субсидий по кредитам предпринимателей в очередной раз выросла и составила 657 млн тенге. В частности, по первому направлению, предусматривающему поддержку новых бизнес-инициатив, региональный филиал подписал 20 проектов на сумму 380 млн тенге. По второму направлению программы были поддержаны 63 проекта предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и обрабатывающей промышленности, которые в общей сложности привлекли кредитных заимствований на 6 млрд 200 млн тенге. Более чем на треть выросло и количество трехсторонних договоров гарантирования по кредиту. Частичные гарантии по залогам получили 50 проектов субъектов МСБ с кредитным портфелем 548 млн тенге.

В целом же, как отметил Ж. Матаев, с начала реализации ДКБ-2020 в регионе подписано договоров субсидирования по 317 проектам на сумму 22 млрд 395 млн тенге и еще более 3 млрд тенге займов предприниматели привлекли, воспользовавшись предоставлением гарантий по кредиту со стороны фонда «Даму». Рассказал он и о мерах нефинансовой помощи МСБ, деятельности центра обслуживания предпринимателей и мобильного центра поддержки, о внедрении новых программ, которые призваны расширить образовательные проекты.

– Если раньше мы занимались только обучением начинающих и действующих предпринимателей, то с текущего года мы будем обучать потенциальных предпринимателей и внедрять полученные ими знания в открытие нового бизнеса, – сказал руководитель филиала, отметив, что для этого уже создается институт наставников из числа успешных предпринимателей, реализовавших свои проекты при поддержке государства.

Поделился Ж. Матаев и планами на текущий год, выразив уверенность в сохранении положительной динамики. Подкрепляют его слова и цифры: только на субсидирование процентной ставки по ДКБ-2020 региону выделено почти в два раза больше, чем годом ранее, – 1 млрд 154 млн тенге. Так что возможности предпринимателей получить доступные средства на свои бизнес-идеи в 2016 году значительно возрастут.

Популярное

Все
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Кызылординец подарил почку своему больному брату
Уголовное преследование в отношении экс-акима Павлодарской области прекращено
Тенге укрепляется ко всем основным валютам
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к Играм в Париже
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий открылась в Жамбылской области
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Более 30 тыс. га зерновых погибло в Актюбинской области
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Специалисты НАСА вернули к работе телескоп Hubble
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
В Астане прошло 8-е заседание казахстанско-пакистанской комиссии по военному сотрудничеству
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Продажи рыбы и морепродуктов в РК увеличились на 26%
Отечественные электромобили первыми получили жамбылские полицейские
МСХ пересмотрел субсидирование для тепличников
Пропавшего 4-летнего мальчика ищет полиция Туркестана
2,7 тыс. организаций проверят на качество образовательных услуг
Умер известный казахстанский артист и сатирик Аскар Наймантаев
В незаконном выпасе скота в заповеднике уличены инспекторы
55 кг мефедрона изъято в Алматинской области
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ

Читайте также

Аппетит не приходит во время школьной еды
Перемещаем свободно, но зависимо
В центре внимания – технологии орошения
На новом этапе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]