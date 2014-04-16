В соответствии с принятыми в области программами развития мясного и молочного скотоводства в регионе наблюдается тенденция роста поголовья скота в сельхозформированиях, улучшение его качественных показателей. Согласно комплексному плану «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота на 2011–2015 годы» выполнены все плановые показатели.

В рамках реализации комплексного плана в прошлом году завезено 593 единицы племенного скота к имеющимся 11,6 тыс. головам высокопродуктивного КРС мясного направления зарубежной селекции. В регионе действуют 19 племенных хозяйств-репродукторов. В прошлом году ими реализовано 1,5 тыс. голов племенного молодняка товарным хозяйствам области и в другие регионы республики.

В области создано 5 современных откормочных площадок с единовременным содержанием до 13,5 тыс. голов скота – ТОО «KazBeef LTD» в Енбекшильдерском районе, ТОО «Агро Эксперт ЛТД» в Коргалжынском, ТОО «Новокиенка» в Жаксынском, ТОО «Бастау» в Атбасарском, ТОО «Колутон-04» в Астраханском районе. Участвующими в программе «Сыбага» крестьянскими и фермерскими хозяйствами приобретено 15,3 тыс. голов коров и 532 головы племенных быков-производителей. В результате наблюдается рост численности племенного поголовья КРС мясного направления – сегодня хозяйства региона насчитывают 43 тыс. голов КРС.

В рамках «Программы развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота на 2011–2015 годы» в области создан мясной кластер, который войдет в Консорциум по развитию экспорта мяса КРС. В него уже входят 20 предприятий. Создание новой структуры существенно увеличит возможности выхода предприятий на международный рынок, в частности в страны Таможенного союза.

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область, tashenov@kazpravda.kz