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​Растет популярность грэпплинга
Максут Иржанов

О достижениях отечественных спортсменов в этом новом для многих казахстанцев виде спорта рассказал президент Ассоциации грэпплинга РК Канат Алин. Вначале он пояснил, что грэпплинг – это вид спортивного единоборства, который вобрал в себя технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов, но при этом нельзя наносить удары и использовать оружие.

Первый в истории спортивного грэпплинга чемпионат Азии состоялся в сентябре в Астане. В нем приняли участие более 100 спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана, Индии и Казахстана. Для нас континентальное первенство завершилось триумфально: было завоевано 1-е общекомандное место - мужчины завоевали 7 золотых из 8 возможных медалей, еще 2 золотые награды в копилку сборной принесли девушки. Что касается еще одной разновидности данного вида спорта – грэпплинг ги, то здесь мужчины добыли 5 золотых медалей и еще одно 1-е место принесли девушки.

В октябре текущего года сборная Казахстана, состоявшая из 61 спорт­смена, приняла участие в чемпионате мира по грэпплингу в Баку (Азербайджан), где завоевала 43 медали разной пробы (17 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых). Юноши заняли 3-е общекомандное место среди 28 стран мира. Седьмое общекомандное мес­то в возрастной категории старше 18 лет – тоже неплохой результат.

Недавно в столице прошли первенство страны и Кубок РК по грэпплингу и грэпплингу ги, посвященные Дню Независимости. Было зафиксировано рекордное количество участников – 1 200 спорт­сменов из всех регионов страны. Первое место здесь в чемпионате заняла команда Астаны, на втором месте – карагандинцы, на третьем – павлодарцы. На Кубке РК вновь впереди оказались столичные и карагандинские спортсмены, а бронзовые медали увезли представители ЮКО.

По словам Каната Алина, который является действующим спортсменом и тренером, в новом 2018 году нас ожидает немало соревнований по грэпплингу. Уже в конце января пройдет ежегодный турнир Astana open. Но самым главным событием станет первенство планеты, которое состоится в Астане в сентябре. «Готовясь к чемпионату мира, продумываем тщательно все организационные моменты, заказали особый эскиз медалей и форму для наших спортсменов. Все это должно мотивировать членов команды и настраивать их только на победу. Думаю, что этот чемпионат мира даст толчок развитию данного вида спорта и поспособствует росту популярности грэпплинга в нашей стране», – отметил он.

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