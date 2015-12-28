​Растет популярность Каркаралы

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Парк разработал карту туристских маршрутов. Она наверняка вызовет интерес и у гостей выставки «ЭКСПО­-2017». Директор Каркаралинского нацио­нального природного парка Руслан Тулепбаев уверен, что в предстоящий летний сезон туристов будет еще больше. Особенно, если в Налоговый кодекс внесут поправки об отмене платы за посещение особо охраняемых природных территорий для физичес­ких лиц, ведь тогда путевки станут дешевле.

Сейчас налог составляет 0,1 МРП с человека, входящего на территорию парка. У специалистов это вызывает недоумение. Налогом должна облагаться предпринимательская деятельность в пределах парков, а не путешественник, который уже оплатил путевку.

Каркаралинский заказник хорошо известен активным участием в международном проекте «Марш парков». На протяжении 10 лет его сотрудники проводят большую работу среди населения, прививая бережное отношение к природе. 

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