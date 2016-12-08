​Растет престиж рабочей профессии

Семей. В библиотеке им. Абая прошел Форум рабочей молодежи, в котором приняли участие молодые сотрудники промышленных предприятий и компаний региона, а также студенты вузов и колледжей. Его организаторы, представители ОО «Сана», задались целью популяризации технических специальностей, консолидации трудящейся молодежи. Во время встречи были подведены итоги конкурса.

Звание «Молодой мастер» присвоено сотруднику ТОО «Металлист» Айдосу Кисаменову. Лучшим молодым работником признан работник АО «КТЖ» Жанат Нукибаев. Лучшим молодым специалистом на предприя­тиях легкой промышленности назван Руслан Хамидуллин из ТОО «Семспецснаб», среди предприятий тяжелой промышленности – специалист завода «Силикат» Станислав Исраилов.

Как отметил Ж. Нукибаев, для него стало большой честью представлять профессию железнодорожника. Выбрана молодым человеком она не случайно, ведь он продолжает семейную династию. На железной дороге трудились дед, отец, мать Жаната, в этой сфере работают и его братья. Окончив Электротехнический колледж, затем Казахский университет путей сообщения, Жанат продолжает дело семьи. Он, как и другие участники форума, видит в нем нужную традицию, которую важно продолжить. Здесь рабочая молодежь общается, делится успехами, узнает о чужих достижениях.

Аксу, Павлодарская область. Сергей Бринкевич – машинист-обходчик Аксуской электростанции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (в составе Евразийской Группы (ERG). Работает он в главном цехе элект­ростанции – котлотурбинном. Именно в этом цехе происходят основные процессы по выработке электроэнергии. Вместе с коллегами он следит за основным оборудованием – работой гигантского 43-метрового котлоагрегата.

– Моя работа заключается в том, что я произвожу контроль котельного оборудования, выявляю дефекты. Его безаварийная эксплуатация позволяет вырабатывать столь востребованную и в быту, и на производстве элект­роэнергию, – говорит Сергей.

…Он родился и вырос в Аксу. С детских лет в семье были нередкими разговоры о станции, так как на ней работали родители: отец Александр – машинис­том бульдозера, а мать Ольга – инспектором по кадрам.

– Профессию я выбирал по примеру старшего брата Виталия, машиниста энергоблока. Как и он, образование получил в Аксуском колледже имени Ж. Мусы по специальности «теплоэнергетические установки ТЭС». На станцию пришел на практику. Понравились атмосфера, дружный коллектив, в котором всегда помогут, подскажут. Поэтому и решил работать здесь, – рассказывает Сергей. – Собираюсь поступать в вуз. В ЕЭК существуют программы поддержки молодых работников. Одна из них – получение образования специалис­тов за счет предприятия, этой прог­раммой и собираюсь воспользоваться.

...Супруга Сергея Екатерина трудится на станции оператором видеоконтроля. У молодой семьи подрастает четырехлетний сын Роман, который, не исключено, тоже придет работать на станцию.

– Горжусь своей рабочей профессией, тем, что родился в год, когда наша республика стала независимой. Казахстан становится все более процветающим, сильным государством, у нас стремительно развиваются образование и медицина. И я уверен в том, что у моих детей будет достойное будущее в нашей стране.

Тараз. В Жамбылском медицинском колледже в формате флэшмоба под лозунгом «Мой труд для государства!» прошла массовая молодежная акция, посвященная 25-летию Независимости РК. Участниками действа стали 50 студентов среднего учебного заведения. На глазах у своих педагогов, сокурсников и приглашенных представителей подрастающего поколения они в белых футболках, с флажками исполнили специально подготовленную танцевальную композицию под попурри пат­риотических песен, гвоздем которой стал вынос Государственного флага.

По словам председателя Комитета по делам молодежи колледжа Динары Уркимбаевой, в отечественном здравоохранении всегда ценили хороших специалистов среднего звена. Большая нагрузка в лечебных учреждениях лежит именно на их плечах. Они – главные помощники врачей. И от того, насколько качественно и оперативно будет выполнена их работа, зачастую зависит жизнь человека.

Именно по этой причине для привлечения общественности к благородной профессии, ее популяризации среди учащихся школ и организовано праздничное мероприятие. В колледже проходят обучение около 2 000 студентов. Для многих из них стать медработником – мечта с детства. Молодежь выражает благодарность Главе государства Нурсултану Назарбаеву­ за возможность получать современное качественное образование и превратить свою мечту в реальность.

Актюбинская область. Для популяризации рабочих специальностей в АО «ТНК «Казхром» регулярно проводятся различные акции, конкурсы «Лучший по профессии». Представители самых востребованных на рынке труда рабочих специальностей демонстрируют на них виртуоз­ные теоретические знания и прак­тические навыки. Подобные трудовые состязания состоялись, к примеру, не так давно в Хромтау на базе Донского горно-обогатительного комбината.

Прошли они по нескольким номинациям – «Электрослесарь», «Лаборант химического анализа», «Электрогазосварщик», «Водитель погрузчика Dressta» и «Машинист автокрана». В них приняли участие победители отборочных цеховых конкурсов профмастерства из четырех филиалов компании.

По словам членов жюри, с каж­дым годом уровень подготовки конкурсантов все выше. Это говорит о растущем престиже рабочих профессий. В частности, по итогам этого конкурса cразу в трех номинациях первые места завоевали работники Донского горно-обогатительного комбината: лучшим электрогазосварщиком признан Роберт Насыров, лучшим машинистом погрузчика – Сергей Зыкеев, лучшим машинистом автокрана – Избасар Рамбаев.

Активно развивается в компании и движение наставничества, что стало одним из самых действенных методов подготовки профессиональных рабочих кадров. Причем торжественное чествование наставников с вручением им благодарственных писем и премий проводится раз в два года с целью популяризации и повышения статуса человека труда.

Западно-Казахстанская область. Палата предпринимателей ЗКО и областное управление образования объединили усилия для профессиональной ориентации выпускников школ. Разработан и планомерно выполняется план посещения учениками выпускных классов стабильно и успешно работающих предприятий, оснащенных современным оборудованием и осваивающих новые технологии.

Такие встречи прошли в коллективах заводов «Зенит», «Урал­агрореммаш», «Казармапром», Желаевского комбината хлебопродуктов, а также на ряде предприятий малого и среднего бизнеса. Открыты 56 профориентационных кабинетов, где учащиеся могут познакомиться с государственными программами поддержки предпринимательства и занятости. Рассказывается и о том, что начиная с будущего года появится возможность бесплатно получать первую рабочую профессию. Преподавателями Назарбаев Интеллектуальной школы разработана методичка «Успешный выбор профессии». Проводятся также экскурсии в колледжи, готовящие специалистов вост­ребованных специальнос­тей. Как рассказали в палате предпринимателей, такой комплекс­ный подход позволит привести в соответствие спрос и предложение на рынке труда.

Кокшетау. В Акмолинской области действуют 39 организаций ТиПО – 29 государственных и 10 частных. В них обучаются более 20 тыс. студентов по 94 профессиям и специальнос­тям и 139 квалификациям технического профессионального и обслуживающего труда.

В регионе активно ведется подготовительная работа по реа­лизации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», усилена проф­ориентационная работа с учащимися школ. В феврале прошел областной слет рабочей молодежи «Бесплатное профессио­нально-техническое образование – гарантия надежного будущего молодежи!» В рамках слета была подготовлена выставка «Город мастеров», которая, несомненно, привлекла внимание гостей, выпускников школ. Учащимся представилась прекрасная возможность задать интересую­щие их вопросы, определить для себя ориентиры на будущее в выборе профессии и учебного заведения.

А в сентябре в Астане прошел ІІ Национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan. Наш регион был представлен 15 компетенциями, занял 7 призовых мест. Студент Высшего колледжа Кокшетау Тимур Бажиров в составе национальной сборной Казахстана представит Акмолинскую область на международном чемпионате в Абу-Даби в 2017 году.

По словам методиста учебно-методического кабинета областного управления образования Марины Дударевой, в регионе определены три ресурсных цент­ра по внедрению инклюзивной практики для обучения лиц с особыми образовательными потребностями (ООП) рабочим профессиям и специальностям. Это строительно-технический колледж № 1, город Кокшетау, агротехнический колледж № 3, село Красный Яр и Кокшетауский колледж культуры им. Ақана сері.

Шымкент. Урок на стройке провели учащиеся колледжа № 2 управления образования ЮКО. На свое очередное занятие они отправились на производствен­ную базу строительного комбината «Шымкентжилстрой». Для парней и девчат подобные встречи с производственниками стали отличной возможнос­тью присмот­реться к будущей профессии.

Директор колледжа Еркин Сатканбаев считает, что популяризация рабочих профессий сейчас необходима как никогда. Важно, чтобы ребята сразу же обозначили вектор своего направления в профессиональной деятельности. С ним согласен и советник руководителя ТОО «Шымкентжилстрой» Вячеслав Хлебов, всю свою жизнь посвятивший жилищному строи­тельству. Он уже давно на заслуженном отдыхе, но на подобные встречи с будущими сварщиками, плотниками, столярами, отделочниками всегда собирается как на праздник. Для него важно, чтобы отрасль пополнялась молодыми специалистами, ведь строительство – та сфера, которая востребована всегда.

Сотни многоэтажных домов возведены в областном центре с участием В. Хлебова, выросли целые микрорайоны. Строитель не скрывает, что ему приятно смотреть на плоды своего труда, которые служат людям на протяжении десятилетий. И с удовлетворением отмечает искорки в глазах учащихся колледжа, интересующихся, как строился областной центр, как менялись подходы в решении жилищного вопроса горожан. Вячеслав Прокофьевич уверен, что молодым людям, которые только начинают свой жизненный путь, необходимо разъяснять, что любой успех приходит не просто так, а благодаря труду и знаниям. Профессий много, но главное – выбрать дело, которое будет приносить моральное удовлетворение и служить людям. Все 12 специальностей, которым обучают в колледже, как раз из разряда таких профессий.

Усть-Каменогорск. В Восточном Казахстане молодежь промпредприятий встретилась со школьниками, чтобы рассказать о рабочих профессиях. В нынешнем году встречи советов молодежи промпредприятий со старшеклассниками прошли с особым настроем. Начинающие производственники – ровесники независимости – на личном опыте рассказали подросткам о привлекательности и перспективах рабочих специальностей.

Подразделения «Казцинка», например, устроили для учащихся подшефных школ и интернатов экскурсии, благодаря которым слова «металлург» и «горняк» зазвучали для ребят по-новому. В Серебрянске девятиклассникам подшефной коррекционной неполной школы-интерната показали видео­ролики о Риддерском горно-металлургическом комп­лексе и машиностроительном заводе. На видео молодой специа­лист в стиле рэпа рассказывает, как устроился на производство, приступил к работе, вырос в мас­терстве, встал на ноги твердо. «Хотим получить рабочую профессию», – искренне заявили после сюжета местные воспитанники.

Ежегодно в Восточном Казахстане профессиональные колледжи выпускают около 9 000 молодых специалистов, которых ждут на производствах и стройках области. В регионе действует 172 крупных предприятия, 442 средних и 19 тыс. малых. Все они нуждаются в умелых грамотных специалистах.