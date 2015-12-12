​Растет транзитный потенциал

Об этом рассказали заместители председателя Комитета транспорта МИР РК Дмитрий Потлов и Ерлан Джумашев, а также руководитель управления водного транспорта этого же ведомства Касым Тлепов.

По словам Д. Потлова, в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» ведется реализация трех крупных проектов.

– В целях создания морской инфраструктуры и повышения экспортного потенциала в западном направлении через порты на Каспии реализуется проект по строительству паромной переправы в порту Курык, – отметил он. – Планируемая пропускная способность переправы – 4 миллиона тонн грузов. Срок строительства объекта – 2015–2017 годы. На период реализации проекта создано 115 рабочих мест. Стоимость проекта составляет 32 миллиарда тенге.

В настоящее время реализуется еще один проект по строительству железной дороги Боржакты – Ерсай, который направлен на соединение порта Курык с железнодорожной магистралью, что позволит обеспечить беспрепятственную доставку железнодорожных составов к перспективному паромному комплексу. Протяженность участка – 14 км. Срок строительства объекта – ­2014–2015 годы. На период реализации проекта было создано 74 рабочих места, стоимость проекта 9,3 млрд тенге.

На сегодня по указанной линии осуществляется доставка строительных материалов, используемых в строительстве станции Ерсай. Завершение строительства вспомогательной инфраструктуры и сдача участка в постоянную эксплуатацию намечены на третью декаду декабря текущего года.

Третий проект, реализуемый в рамках программы «Нұрлы жол», – строительство вторых путей на участке железной дороги Алматы – Шу. По определению Д. Потлова, данный проект направлен на ликвидацию «узких мест» на указанном участке.

Сдача данного объекта повысит провозную способность грузов с 30 млн тонн до 120 млн тонн и сократит время следования поездов почти в два раза. Протяженность участка – 110 км. Срок строительства объекта – 2015–2017 годы. На период реализации проекта будет создано порядка 60 рабочих мест.

На данный период завершены инженерно-геологические изыскания и геофизические обследования, а также начаты подготовительные строительно-монтажные работы. Идет отсыпка полотна, а участок готовится под укладку рельсошпальной решетки. При строительстве будет использоваться рельсовая продукция Актюбинского рельсобалочного завода.

В целом, по мнению экспертов из Министерства по инвестициям и развитию, реализация вышеназванных проектов, несомненно, позволит повысить транзитный потенциал Казахстана.