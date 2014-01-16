Расти, Кульсары!

Общество
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Поводом посетить Кульсары стало открытие новой школы, с появлением которой здесь смогли отменить трехсменное обучение. Просторное здание храма знаний, возведенное за счет средств областного бюджета, рассчитано на 624 ученика, классы оборудованы всем необходимым, есть здесь и интерактивные доски, и компьютерные кабинеты. Как подчерк­нул заместитель акима области Шынгыс Мукан, строительство школ, детских садов и больниц ведется в соответствии с поручениями Президента Нурсултана Назарбаева, озвученными в Стратегии «Казахстан-2050».

– Это большой праздник для учеников, родителей и учителей, – делится Дарига Кабиденова, бабушка второклассника Асылбека. – Я воспитала семерых детей, сейчас у меня почти 20 внуков, радуюсь за подрастающее поколение, для которого создаются все условия для получения хорошего образования.

В Кульсары проживает более 70% всего населения Жылыойского района. В основном жители работают на производственных объектах ТОО «Тенгизшевройл» и сопутствующих нефтедобыче предприятиях. Учитывая это обстоятельство, город включили в программу развития моногородов, в соответствии с которой разработан комплексный план развития на 2013–2015 годы. На средства из республиканского бюджета обновляется инфраструктура, сооружаются спортплощадки, строятся дороги и вместо аварийной возводится новая школа. В ближайшем будущем откроется современная поликлиника.

02 Развивается и предпринимательство, с каждым годом количество желающих заняться своим делом растет – и все это благодаря солидной государственной поддержке. Вот, к примеру, Таир Назаров, окончив институт в Алматы, вернулся в родной Кульсары и сегодня помогает маме в развитии бизнеса – руководит торговым домом. На его открытие взят кредит в коммерческом банке – 30 млн. тенге под 12,5% годовых, но выплачивают предприниматели, кроме основного долга, всего 2,5%. Остальные 10% погашаются за счет средств, выделяемых на развитие моногорода по направлению «Субсидирование процентной ставки».

Также в скором времени откроется производство по переработке нефтешлама, цеха по выпуску пенопластовых плит и газобетонных блоков. В прошлом году заработала птицефабрика, обеспечивающая население яйцами и мясом.

Настроение у жителей Кульсары хорошее, на их глазах город преображается, безработица сведена к минимуму, открываются новые предприятия, развивается малый бизнес. Для нормальной жизни создаются все условия.

На площади Государственных символов мы встретили Гульшат Жармуханову – многодетную мать, которая вела двоих сыновей в секцию бокса. В 2002 году женщина родила сразу четверых близнецов – двух девочек и двух мальчиков, которых назвали Алия, Маншук, Махамбет и Исатай. Отец семейства работает в нефтяной компании, а Гульшат занимается воспитанием детей.

– Елбасы Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание поддерж­ке материнства и детства. Дети получают хорошее образование и занимаются спортом. Мои сыновья и дочери вырастут настоящими патриотами! – уверена Гульшат Жармуханова.

Развитие социальной сферы не отстает от растущих экономических индикаторов. Отличается Кульсары и единственным во всей области реабилитационным центром для детей-инвалидов и престарелых. Центр, конечно, громко сказано, однако для родителей детей с ограниченными возможностями и одиноких стариков небольшое, но уютное здание районного отдела занятости и соцпрограмм стало местом, где оказывается психологическая поддержка, где есть возможность пообщаться.

По словам заведующего отделом занятости и социальных программ Жылыойского района Серика Камидоллы, в центре получают помощь 116 детей с ограниченными возможностями. Есть кабинеты, где с детьми занимаются рукоделием и рисованием. Специальные занятия проводят соцработники, которые являются также волонтерами общественного фонда «Жүрек жылуы». Руководитель фонда Гульмира Наурызбаева делится мечтой об открытии сенсорной комнаты для реабилитации детей с психосоматическими заболеваниями. Возможно, идея реализуется, если проект одобрит и профинансирует АО «Фонд национального благосостояния «Сам­рук-Казына», в который подана соответствующая заявка.

…Жизнь в Кульсары идет своим чередом. Город растет, ширится, прибавляет в населении. Конечно, не все еще вопросы решены, еще не всем деткам хватает мест в садиках, не все старые школы заменены новыми, но это дело времени. Кульсаринцы знают об этом, ведь они видят, что государством и местными властями делается все возможное для решения насущных вопросов. Оттого и спокойны люди за будущее свое и своих детей.

Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ,
Атырауская область
фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА 

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