Расти спортивными и энергичными Свежий выпуск 383 Полина ФЕДОРОВА, Астана

Аким также призвал активизироваться в качестве волонтеров международной выставки «ЭКСПО-2017». С текущего года была начата работа по привлечению молодежи к строи­тельству ЭКСПО-городка в рамках программы «Жасыл ел».

Отдельно глава столицы остановился на вопросе пропаганды здорового образа жизни и спорта. Он призвал молодежь принять активное участие в организации и проведении крупных спортивных мероприятий. «Астана должна стать городом массового спорта. В столице разрабатывается масштабный план проведения спортивных, общественных мероприятий, и молодежь должна принять в этой работе самое непосредственное участие. Ждем от вас, инициативной молодежи, предложений по дальнейшему развитию нашей столицы», – резюмировал А. Джаксыбеков.