Растим юную смену

Культура
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Конкурс стал заметным событием в музыкальной жизни Казахстана, он проходит при поддержке «Детской новой волны» и российской компании «АРС» (президент Игорь Крутой). Прослушивания начались в Алматы, а кастинги состоятся в 16 городах республики, и это будет первый тур. Далее последуют полуфинал и, наконец, финал, в котором 4–6 июля, в рамках празднования Дня столицы, выступят 12 сильнейших участников. Международное жюри определит обладателя Гран-при. Кроме почетной обязанности представлять Казахстан на международном конкурсе «Детская новая волна» победитель получит в награду один миллион тенге (деньги должны быть использованы на дальнейшее развитие творческих способностей ребенка). 

Условия конкурса просты: в нем могут принять участие талантливые певцы в возрасте от 8 до 12 лет. «Аяла­ган Астана» дает шанс выйти на большую сцену представителям всех регионов, то есть отбор производится не только из числа жителей больших городов, но и районных центров, сел республики. Организаторы рассчитывают найти в глубинке по-настоящему одаренных певцов. Поиском новых талантов займутся звезды казахстанской эстрады – кумиры юных исполнителей: Маржан Арапбаева, Батыр Байназаров и Данияр Утегенов (группа Rin-Go), Алмас Кишкенбаев, Нурлан Албан, Айкын, ADAM, Молдир Ауельбекова, Иван Бреусов, Адам, Ерболат Бедельхан (группа «Орда»), Алишер Каримов, Анель Аринова и другие. 

Детский музыкальный конкурс «Аялаган Астана» призван воспитать новое поколение талантливых певцов, которыми будет гордиться вся страна, говорят организаторы конкурса. А главная цель – поиск юных дарований и помощь в реализации их творческого потенциала, дальнейшем развитии способностей. 

Остается напомнить, что в прошлом году победителем конкурса «Аялаган Астана» стал Болат Батырбаев из Кокшетау.

Торгын АБУШАХМАН

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