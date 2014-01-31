Растить патриотов со школьной скамьи

В старших классах средних общеобразовательных учебных заведений знания по основам военного дела ученики получают на уроках начальной военной подготовки. Педагоги знакомят молодежь с конституционными основами РК, рассказывают о месте и роли Вооруженных сил, других войск и воин­ских формирований в обеспечении внутренней и внешней бе­зопасности страны. Коротко говоря, дают необходимые для прохождения воинской службы знания и практические навыки.

Необходимым дополнением к учебной программе для обучения и воспитания допризывной молодежи становятся материалы в средствах массовой информации о подведении итогов работы на коллегиях Министерства обороны, выступления первых руководителей оборонных структур. Таким образом, педагог может довести до учеников, какие происходят реформы в армии, как современные технологии меняют облик армии, чем вызвана необходимость комплектования ВС военнослужащими конт­рактной службы.

Я нередко использую на уроках выступления главнокомандующего Внутренними войсками МВД РК генерал-майора Руслана Жаксылыкова в «Казахстанской правде». Его интервью – хорошее подспорье в «море» информации, ведь призыв солдат-срочников в войска правопорядка в наши дни сопоставим с набором в Вооруженные силы. Из этих бесед на странице газеты можно узнать много нового о задачах, выполняемых войсками, обеспечивающими внутреннюю стабильность государства, поскольку у многих роль ВВ ассоциируется только с охраной осужденных, хотя и это важно.

Немаловажно и то, что молодые люди, слушая рассказ о воинах, вчерашних школьниках, несущих боевую службу, узнают о примерах мужества и героизма. На таких уроках использование материалов СМИ дает возможность педагогу связать учебный материал с реалиями жизни воинских коллективов. Нужно это еще и потому, что на сегодня имеется новый Государственный стандарт образования, а новые учебники в школы не поступили.

Большую роль в военно-патрио­тическом воспитании молодежи играет их участие в таких мероприятиях, как торжественные проводы призывников в армию или «День памяти», посвященный боестолкновению воинов внутренних войск на таджико-афганской границе при выполнении миротворческой миссии.

Такие мероприятия формируют позитивное отношение к армии в среде допризывной молодежи. Однако юноши получают и отрицательную информацию, о таком явлении, как не­уставные отношения в среде военнослужащих, о случаях суицидов. Негатив об армии юноши могут получить из рассказов некоторых молодых людей, прошедших воинскую службу.

Для того чтобы допризывники были уверены, что служба в армии им необходима, и при этом не боялись воинской среды, желательно, чтобы они увидели своими глазами, «почувствовали» жизнь армейского коллектива задолго до того, как встанут в воинский строй. В нашей школе систематически, планово проводятся мероприятия, когда ученики посещают воинские час­ти. Вопрос о встрече с военными мы решаем заранее, через командиров и воинских начальников. И здесь мне хочется отметить, что командиры воинских частей внутренних войск в Астане, несмотря на их загруженность, ни на одну просьбу не ответили отказом.

Что же дают такие поездки? Впечатлений у ребят много – они не видели солдат понурыми, недовольными, наоборот – те всегда подтянутые, с улыбками на лице. Это сразу располагает на активное общение. Гостям предоставляется учебно-материальная база (в учебных заведениях она слаба), а время свободного общения с военнослужащими срочной службы давало возможность узнать побольше из жизни воинских подразделений.

Что же там интересного? Нередко воины выказывали сожаление, что недостаточно серьезно готовились к воинской службе, не учились планированию времени и его рациональному использованию, не уделяли серьезного внимания физической подготовке. Солдатами отмечалось: готовиться надо к службе в армии более добротно, ведь срок службы короткий, всего 12 месяцев, а в мужском коллективе каждому хочется реализовать свои возможности, показать настоящий характер.

Элементом особой гордости для наших учеников становится совместное с солдатами участие в подготовке к соревнованиям по военно-прикладным видам спорта. В своей школе этих ребят признают «инструкторами», они окружены уважением сверстников, ведь им довелось хотя бы чуточку приподнять «завесу» жизни воинского коллектива, где удалось усвоить элементы воинского мастерства. Это самое мощное средство воспитания допризывной молодежи, вырабатывающее сознательное отношение к делу защиты Родины, уважение к военному ремеслу.

Ежегодно Военная прокуратура Казахстана отмечает факт улучшения воинской дисциплины в среде солдат срочной службы. Это говорит об эффективности военно-патриотического воспитания, проводимого не только в школах, но и государственными органами, общественными организация­ми. Надо продолжать это важное дело, но не стоять на месте, а искать новые направления, применять передовые формы педагогической работы. Учительский труд напрямую поможет будущим командирам наших учеников.

Жаукен АЛАГУЗОВ,

преподаватель-организатор НВП СШ № 28