​Растите на радость, малыши!

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Марина Иванова, Уральск

Это фонд «Аялаған ала­қан» («Рука помощи») и клуб «28 петель». Они не только связали теплые вещи для младенцев, но и собрали одежду и все самое необходимое для детей, оставшихся без родителей.

Принять участие в благотворительной акции мог любой желающий, не только передав детские вещи или предметы гигиены общественникам, но и присоединившись к рукодельницам, которые устроили настоящий мастер-класс по вязанию миниатюрных шерстяных вещей в одном из торгово-развлекательных комплексов областного центра. Как рассказала инициатор акции Рада Хайрушева, в Западно-Казахстанской области есть много групп и сообществ, которые занимаются благотворительностью, поэтому и возникла идея объе­динить усилия с клубом «28 петель».

– Совместное мероприя­тие затронуло сразу несколько направлений: это и помощь недоношенным детям, и вязание, и общение, и обучение рукоделию. В общей сложности было собрано около 100 шерстяных вещей, – поделилась она. – Не остались равнодушными арендаторы торгового центра, в котором прошли «посиделки», они передали малюткам свои подарки. Жители города узнавали о нашем мероприятии в основном из социальных сетей и активно откликались на наш призыв, приносили вещи, оставшиеся от детишек, игрушки.

После завершения акции ее участники поехали в областной перинатальный центр, где выхаживают недоношенных малышей начиная с 500 граммов веса, и в дом малютки, в котором живут дети до четырех лет, оставшиеся без родительской заботы. Все подарки были приняты с большой благодарностью.

По словам регионального координатора республиканского клуба «28 петель» Айгуль Косдаулетовой, у детей, родившихся раньше положенного срока, не развиты дыхательный и тепловой центры, поэтому им сложно согреться, бывают проблемы с дыханием. Шапочки, жилетки, носочки из чистой шерсти для недоношенных детей – это не просто одежда, которая помогает наладить теплообмен, но и раздражитель, не дающий малышу засыпать надолго и забывать дышать. Колючие шерстяные вещи создают целительный дискомфорт, способствуют появлению мышечного тонуса, лучшему набору веса. Кроме того, они сохраняют тепло человеческих рук, так как вяжутся с любовью.

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