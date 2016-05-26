​Расцвела в саду… «Саванна»

501
Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
фото предоставлено управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

Этот диковинный сад, украшенный растениями разной геометрической формы, раскинулся в парке на территории 1,2 га. Здесь «расцвели» композиции «Зеленый пианист», «Саванна», «Геометрия» и «Пластика». Цветочных дел мастера создали их из декоративных растений: лигуструма, барбариса, спиреи, пузыреплодника, бирючины и бузины. Высота этих живых изваяний от двух до трех метров.

Интересно узнать, что топиарное искусство зародилось в Древнем Риме. По свидетельству римского писателя и государственного деятеля Плиния Старшего, одним из первых топиариев, овладевших мастерством фигурной стрижки растений и деревьев, стал некто Матиус Калвинус, садовник Юлия Цезаря. Он умел виртуозно выстригать из них фигуры и узорные вензеля во славу императора. С падением Римской империи это искусство переживало забвение и, возродившись в эпоху Ренессанса, покорило всю Европу. Самые известные сегодня топиарные сады мира: сад Лэдью в Мэриленде и сады Лонгвуд в Пенсильвании (США), Левенс Холл и Грейт Дикстер (Англия), Друммонд-Парк (Шотландия).

Такой сад станет одним из самых нарядных в Алматы. А он на глазах раскрашивается в цветущие краски лета. В цветочный наряд облачаются его парки и скверы, площади, проспекты и улицы. Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы, цветники украсят свыше 250 тыс. кв. м городской территории. Взор будут радовать цветочные композиции из петунии, тагетисов, сальвии, роз. Общая площадь розариев на сегодня превышает 38 тыс. кв. м. В нынешнем году за счет бюджета уже разбито 4 895 кв. м розариев.

Примечательно, что в работах по благоустройству и озеленению города активное участие принимают рядовые жители Алматы и представители бизнеса. Желая сделать родной город красивее и зеленее, за счет собственных средств они благоустраивают прилегающие территории к своим домам и бизнес-центрам. Такие неравнодушные любители цветов не только разбивают цветники, но и создают различные живые композиции. 

