​Растущая доля

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Характерный пример. О том, какие вкусные копчености получаются у Александра Дербенева в селе Арыкбалык, что в Айыртауском районе, знали все. Естественно, земляки начали обращаться к умельцу с просьбами и для них приготовить деликатесы. Молодой человек, который в поисках работы уже готов был уехать в другую страну, решил: отчего бы и впрямь не зарабатывать таким образом? Вначале обходился собственноручно собранной электрокоптильней, но по мере увеличения числа заказов возникла необходимость в более высокопроизводительном оборудовании, воп­рос лишь в том, на какие средства.

Вот тут, узнав о программах государственной поддержки, Александр, как сам говорит, наудачу обратился в район­ный центр поддержки предпринимательства, где консультанты профессионально помогли ему решить все вопросы. Теперь копченые мясо и рыба под брендом «Айыртауские деликатесы» охотно раскупаются потребителями, а Дербенев не хуже агитатора доказывает, что в сельской местнос­ти можно наладить весьма прибыльный бизнес. Если правильно вписаться в рынок. А помочь в том есть кому.

Так начинали многие. Сегодня в регионе действуют 34 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в этой сфере заняты 110 тыс. человек – практически каждый пятый житель области. Только за 9 месяцев минувшего года ими было произведено продукции на сумму более 220 млрд тенге, окончательный результат будет, конечно, намного выше.

В данном случае ключевое слово – «намного», поскольку развитию малого и среднего бизнеса в СКО уделяется постоянное внимание. Только за период реа­лизации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» из республиканского бюджета области было выделено свыше 8,7 млрд тенге, самая значительная часть суммы пришлась на 2015 год – 2,5 млрд. Средства нашли достойное применение, на проведенном акимом Северо-Казахстанской области Ериком Султановым расширенном совещании по итогам сделанного и планам на перспективу отмечалось, что на заседании регионального координационного совета была одобрена 251 заявка – на 29 больше, чем в 2014 году. Еще одним эффективным инструментом государственной поддержки стала «Дорожная карта занятости-2020». Благодаря выделенным по ней из республиканского бюджета 451,3 млн тенге получателями кредитов создано 330 рабочих мест. А в текущем году количество участников программы должно увеличиться еще на 10%.

Первая пятилетка Карты ин­дуст­риализации ознаменовалась для СКО строительством 21 и модернизацией 11 объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения. Второй этап начался с запуска 15 проектов, к началу минувшего декабря выдавших продукции почти на 2 млрд тенге. Не менее активно североказахстанцы намерены действовать и в 2016 году: в Карту индустриализации планируется включить 12 проектов общей стоимостью 4 млрд 427 млн тенге с созданием свыше 500 новых рабочих мест.

Поэтому весьма своевременными видятся подписанные по итогам совещания меморандумы «О взаимном сотрудничестве по поддержке и развитию предпринимательства» между областным акиматов, фондом «Даму» и банками второго уровня.

Завершилось же мероприятие вручением благодарственных писем акима области ряду сотрудников сферы МСБ и подведением итогов регионального конкурса «Лучший предприниматель 2015 года». Разноплановость номинаций в нем дает убедительное представление о том, как много вокруг направлений, позволяющих энергичным людям найти применение своим способностям.

Но остановимся на наиболее типичном, как приведенном в начале материала, случае: признанной лучшей женщиной-предпринимателем Оксане Осадчей из Акжарского района, начинавшей с розничной торговли, государственная поддержка позволила открыть свою пекарню, которая теперь снабжает хлебобулочными изделиями два села. А в декабре это производство приросло еще и цехом по изготовлению полуфаб­рикатов.

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