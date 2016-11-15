​Растущий интерес сербского бизнеса

Светлана АБЕНОВА

Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в своем выступлении перед участниками бизнес-форума особо отметил наметившуюся положительную тенденцию расширения двустороннего экономического взаимодействия, подкрепленную растущим интересом сербских предпринимателей к взаимовыгодному сотрудничеству с нашей страной.

– Текущий год стал плодотворным для наших государств, – подчеркнул премьер. – В августе состоялся визит Главы государства в Белград, во время которого были обозначены основные приоритеты дальнейшего сотрудничества, достигнуто немало договоренностей, в соответствии с которыми и организована работа бизнес-форума.

В числе приоритетных отраслей экономики, где будут реализованы крупные проекты, Б. Сагинтаев назвал сельское хозяйство, пищевую промышленность, строительство, транспорт, туризм и другие. Он акцентировал внимание представителей более чем 90 сербских компаний на том, что масштабное мероприятие проводится накануне знаменательного события – 25-летия Независимости Казахстана.

В ходе проведения бизнес-форума сербской стороне была презентована Государственная программа индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015–2019 годы. Премьер обратил внимание собравшихся на то, что в рамках первой пятилетки ГПИИР в стране построе­но более 700 различных предприятий, и пригласил их принять участие в реализации планов второй пятилетки.

В свою очередь глава сербского Правительства Александр Вучич, давший высокую оценку работе казахстанско-сербского форума, назвал Казах­стан важнейшим политическим и экономическим партнером. Сербия заинтересована в увеличении товарооборота с Казах­станом, который по итогам 2015 года составил 55,8 млн долларов.

Президент Торгово-промышленной палаты Сербии Марко Чадеж в своем интервью журналистам рассказал, что предстоящее сотрудничество будет осуществляться в рамках 15 крупных проектов в области сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий и других отраслей экономики, а также бизнес-предложений, с которыми в нашу страну при­ехали сербские предприниматели.

Успешным примером сотрудничества служит деятельность сербской компании «Энергопроект-Високоградня», принимавшей участие в строительстве нескольких станций метро в Алматы, административных и жилых объектов, медучреждений, нефтебаз.

На необходимости тес­ного взаи­модействия ученых и предпринимателей сделал акцент в своем выступ­лении профессор, доктор Академии инженерных наук Респуб­лики Сербия Борислав Стойков.

– Весьма впечатлен успехами, достигнутыми Казахстаном за годы независимости, – отметил он. – Более того, вызывает огромную удовлетворенность то, что подавляющее большинство наших совместных проектов будет реализовываться в рамках Стратегии «Казах­стан-2050».

Более двухсот участников казахстанско-сербского бизнес-форума приняли активное участие в работе пленарных сессий, посвященных перспективам сотрудничества в области строительства, агропромышленного комплекса и двусторонних встречах в формате в2в.

По итогам работы форума состоялась церемония подписания меморандума «О воздушном сообщении» между Республикой Казахстан и Республикой Сербия. Двусторонний документ подписали также АО «Нацио­нальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» и ООО «Евро Газ».

