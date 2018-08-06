​Растут доходы фонда

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Асель Муканова

Это 117 млрд тенге из Казкоммерцбанка и 220 млрд тенге, на которые подписано рамочное соглашение по досрочному изъятию замороженных депозитов, в другом, пока не называемом банке второго уровня. Информация по нему будет озвучена к концу сентября, сообщил на брифинге в Правительстве со-управляющий директор по экономике и финансам фонда, член правления Ернар Жанадил.

– Высвобожденные средства будут направлены в виде займов по ставкам ниже рыночных в портфельные компании ФНБ. В частности, в АО «НК «Казах­стан темир жолы» и «Казахтелеком» – по 75 млрд тенге и в АО «НАК «Казатомпром» – 200 млн долларов.

– В среднесрочной перспективе данное решение даст положительный эффект для фонда в размере около 50 миллиардов тенге, – отметил Ернар Жанадил.

В целом фонд «Самрук-Казына» демонстрирует рост по всем основным финансовым показателям. Доход от основной деятельности составляет 3,339 трлн тенге, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. План по операционной прибыли выполнен на 78% и достиг 428 млрд тенге, что выше на 43,1%.

Такие показатели достигнуты благодаря нескольким факторам: на 13% выросли объемы переработки нефти, на 28% увеличилось производство электроэнергии, на 9% повысился грузооборот железнодорожных перевозок, отчасти за счет роста транзита. Также значительную роль сыграла положительная динамика цен на углеводороды.

Укреплению финансовой устойчивости фонда и его ведущих порт­фельных компаний способствовало и то обстоятельство, что в первом полугодии ФНБ досрочно вернул свой синдицированный долг международным банкам на 900 млн долларов, хотя срок по нему приходился на 2020 год.

АО «НК «Казмунайгаз» погасило международные облигации на 1,6 млрд долларов, «Самрук-Энерго» обеспечило досрочный возврат займов на сумму почти 39 млрд тенге.

Управляющий директор по стратегическому развитию АО «ФНБ «Самрук-Казына» Балжит Каур Гревал рассказала о структурных изменениях в фонде согласно новой стратегии развития, представленной Главе государства в апреле текущего года.

– В рамках стратегии определены три стратегические цели. Это эффективность наших компаний, управление портфолио и устойчивое развитие. Мы хотим достичь их с помощью таких стратегичес­ких инициатив, как увеличение прибыли, модернизация структуры портфолио, диверсификация прибыли, совершенствование корпоративного управления и повышение устойчивости. Фонд уже начал реализацию стратегии и получает положительные результаты с начала 2018 года, – подчеркнула Балжит Каур Гревал.

В частности, с 359 до 312 сокращено число дочерних компаний, в рамках приватизации продано 15 активов на сумму 28,5 млрд тенге. Фонд намерен продолжить эту программу, которая включает в себя продажу 51 и выход из 102 нестратегических активов.

На второе полугодие определены задачи по развитию СЭЗ «Химпарк Тараз» и «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области, а также вывод на IPO трех национальных компаний.

Отвечая на вопрос о концепции фонда будущих поколений, управляющий директор по стратегическому развитию отметила двойную роль АО «ФНБ «Сам­рук-Казына». Это увеличение и сохранение благосостояния Казахстана.

– Мы будем концентрироваться на финансовых инвестициях за границей, связанных с отраслями промышленности Казахстана, диверсифицировать наш баланс и далее обеспечивать приток в страну финансовых средств. Кроме того, намерены увеличивать объемы дивидендов, выплачиваемых акционерам компаний, и сохранять благосостояние для будущих поколений, – заверила спикер. 

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