​Растут инвестиции и зарплаты

Динамика темпов роста социально-экономического развития Жамбылской области за 9 месяцев позволяет руководству региона строить далеко идущие планы по реализации поручений Главы государства, озвученных в октябрьском Послании народу страны.
Акиму Аскару Мырзахметову удалось убедить в этом участников брифинга, состоявшегося на площадке Службы центральных коммуникаций.
Если брать экономику Жамбылской области в целом, то краткосрочный экономический индикатор по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,4%. В промышленности показатель роста вылился в 5,1%, в сельском хозяйстве он чуть меньше – 4,2%, в строительстве – 6,6%. Грузоперевозки и связь выросли на 7,8 и 7,2% соответственно. Инвестиции в основной капитал увеличились на 3,4%.
Доходы бюджета области также выросли, и, таким образом, по словам главы региона, появилась реальная возможность увеличить со следующего года размер заработной платы не только 23 424 работникам бюджетных организаций области, но и людям, работающим на предприятиях бизнеса. К примеру, АО «Жамбылгипс», ТОО «TMЗ», ТОО «ЖЗМК «Имсталькон», ТОО «Таразкожобувь», ТОО «Жамбылская цементная производственная компания», ТОО «Завод металлоконструкций и резервуаров», АО «Алтыналмас» и другие поддержали инициативу Президента страны и планируют повысить зарплату 9 тыс. работникам.
В нынешнем году 1 млрд тенге дополнительно выделен из местного бюджета для поддержки малого бизнеса. В общей сложности на микрокредиты до конца текущего года будет направлено 6,3 млрд тенге. По словам акима, в будущем году объем выделенных средств достигнет 7,5–8 млрд тенге.
Как отметил Аскар Кожахметов, на сегодня в регионе реализуется 13 проектов с участием иностранных инвесторов на общую сумму 1 млрд долларов.
Ощутимы достижения региона и в повышении доступности жилья для рядовых жамбылцев. В областном центре начато строительство двух новых микрорайонов на 462 га земли. Здесь возводятся 480 многоэтажных и 969 частных жилых домов, которые будут реализованы в рамках ипотечной программы «7–20–25».
Принимаются меры по 100% обеспечению школ и детских садов камерами видеонаблюдения. На сегодня они установлены в 818 из 912 (90%) учреждений образования области.
По итогам Национального квалификационного тестирования педагогов с 1 сентября 2018 года к заработной плате более 2 тыс. жамбылских учителей выплачивается надбавка от 30 до 50% к окладу. На 30% повысилась зарплата 16 тыс. педагогов (65%), преподающих по программе обновленного содержания.
Кроме того, решаются проблемы аварийных школ и трехсменного обучения.