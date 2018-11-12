​Растут инвестиции и зарплаты

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Светлана Абенова

Динамика темпов роста социально-экономического развития Жамбылской области за 9 месяцев позволяет руководству региона строить далеко идущие планы по реализации поручений Главы государства, озвученных в октябрьском Пос­лании народу страны.

Акиму Аскару Мырзахметову удалось убедить в этом участников брифинга, состоявшегося на площадке Службы центральных коммуникаций.

Если брать экономику Жамбылской области в целом, то краткосрочный экономический индикатор по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,4%. В промышленности показатель роста вылился в 5,1%, в сельском хозяйстве он чуть меньше – 4,2%, в строительстве – 6,6%. Грузоперевозки и связь выросли на 7,8 и 7,2% соответственно. Инвестиции в основной капитал увеличились на 3,4%.

Доходы бюджета области также выросли, и, таким образом, по словам главы региона, появилась реальная возможность увеличить со следующего года размер заработной платы не только 23 424 работникам бюджетных организаций облас­ти, но и людям, работающим на предприятиях бизнеса. К примеру, АО «Жамбылгипс», ТОО «TMЗ», ТОО «ЖЗМК «Имсталькон», ТОО «Таразкож­обувь», ТОО «Жамбылская цементная производственная компания», ТОО «Завод металлоконструкций и резервуаров», АО «Алтын­алмас» и другие поддержали инициативу Президента страны и планируют повысить зарплату 9 тыс. работникам.

В нынешнем году 1 млрд тенге дополнительно выделен из местного бюджета для поддерж­ки малого бизнеса. В общей сложности на микрокредиты до конца текущего года будет направлено 6,3 млрд тенге. По словам акима, в будущем году объем выделенных средств достигнет 7,5–8 млрд тенге.

Как отметил Аскар Кожахметов, на сегодня в регионе реализуется 13 проектов с участием иностранных инвес­торов на общую сумму 1 млрд долларов.

Ощутимы достижения региона и в повышении доступности жилья для рядовых жамбылцев. В областном центре начато строи­тельство двух новых микрорайонов на 462 га земли. Здесь возводятся 480 многоэтажных и 969 частных жилых домов, которые будут реализованы в рамках ипотечной программы «7–20–25».

Принимаются меры по 100% обеспечению школ и детских садов камерами видеонаблюдения. На сегодня они установлены в 818 из 912 (90%) учреждений образования области.

По итогам Национального квалификационного тестирования педагогов с 1 сентября 2018 года к заработной плате более 2 тыс. жамбылских учителей выплачивается надбавка от 30 до 50% к окладу. На 30% повысилась зарплата 16 тыс. педагогов (65%), преподающих по программе обновленного содержания.

Кроме того, решаются проблемы аварийных школ и трехсменного обучения.

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