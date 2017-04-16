​Растут инвестиции в отрасль

Из этой суммы 3,3 млрд тенге предусмотрено по программе инвестиционного субсидирования, благодаря которой аграриям возвращается от 20 до 80% стоимости закупленного оборудования, новой техники и введенных проектов. Программа демонстрирует положительные результаты – объем привлеченных в отрасль инвестиций заметно возрос. В минувшем году в отрасль пришло 7,5 млрд тенге инвестиций. По сведениям облуправления сельского хозяйства, в основной капитал отрасли поступило инвестиционных вливаний на сумму 11,7 млрд тенге, что по сравнению с 2015 годом больше в 1,8 раза. Всего в 2016 году в сфере сельского хозяйства было реализовано 25 инвестпроектов на сумму 3,2 млрд тенге, открыто 222 новых рабочих места. Запланирована реализация 39 проектов. Такие меры государственной поддержки способствовали годовому росту валового производства продукции сельского хозяйства на 184,8 млрд тенге, или на 108,7%.
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Женис Байтурин, Актюбинская область
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