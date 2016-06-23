Статьи Растут тенговые депозиты Сергей НАГОВИЦЫН

Глава финансового регулятора Данияр Акишев на пресс-конференции в Алма­ты рассказал о текущей ситуации на финансовом рынке страны. В частности, он отметил рост доверия к длинным тенговым инструментам со стороны участников рынка. Это обусловлено значительным спросом на эти инструменты, позволяющим вернуться к выпуску государственных ценных бумаг. При этом НБ РК не исключает снижения базовой ставки.



– 6 июня 2016 года Национальный банк сохранил уровень базовой ставки и коридор процентных ставок без изменений на уровне 15%, что было направлено на дальнейшее усиление привлекательности тенге, – уточнил Данияр Акишев. – По мере снижения рисков и подтверж­дения устойчивости положительных трендов мы не исключаем снижение базовой ставки. Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 11 июля 2016 года.



Он также отметил, что на денежном рынке наблюдается структурный профицит ликвидности. Процентные ставки находятся на нижней границе процентного коридора, таргетируемого Национальным банком. Так, в мае 2016 года ставка по однодневным операциям РЕПО (индикатор TONIA) составила 14,1%; ставка по однодневным своп-операциям – 13,7% годовых.

Глава Нацбанка отметил, что в Казахстане продолжается значительный рост депозитов в национальной валюте. Только за май объем депозитов в тенге увеличился на 3,3%. С начала года депозиты в тенге выросли на 35%, что в сумме составило 16,5 трлн тенге. При этом объем депозитов в иностранной валюте с начала года снизился на 11%. В результате долларизация депозитов снизилась с максимального уровня в 70% в январе 2016 года до 59,5% в мае 2016 года. Кроме того, согласно данным Национального банка, у юридических лиц по итогам мая депозиты в тенге и в инвалюте прак­тически сравнялись. Доля депозитов в инвалюте упала до 51,7% с 62,1%.



Также в ходе пресс-конференции председатель Нацбанка сообщил, что на конец 2015 года внешний государственный и гарантированный государством долг составил 12,8 млрд долларов. Обратив внимание на то, что в последнее время в отдельных СМИ приводятся данные по внешнему долгу, которые не всегда правильно позицио­нируются и некорректно сравниваются, он уточнил, что уровень внешнего государственного и гарантированного государством долга РК составляет 7% от ВВП страны. Это один из наименьших показателей в мире.

