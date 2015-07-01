Ратификацию договора о присоединении Киргизии к ЕАЭС одобрил Мажилис



"Основой проекта договора о присоединении Кыргызской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе является присоединение Кыргызстана к договоренностям, которые направлены на создание условий для обеспечения свободного движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы для полноправного членства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе. Присоединение Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года позволит государствам-членам Евразийского экономического союза создать условия для стабильного развития экономик в интересах повышения жизненного уровня их населения, расширения рынка сбыта, повышения имиджа Евразийского интеграционного объединения", - сообщил министр национальной экономики Ерболат Досаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.



По словам министра, в связи с присоединением Кыргызской Республики к ЕАЭС будут проведены переговоры с членами ВТО по изменению соответствующих тарифных обязательств Кыргызстана в соответствии с правилами ВТО.



"В рамках актов о присоединении согласованы основные условия присоединения Кыргызстана к ЕАЭС. Так, отмена таможенного контроля произойдет с момента ратификации договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС всеми государствами-членами. Указанное решение принято на основании выполнения Кыргызской Республикой ряда обязательств по приведению первоочередных пунктов пропуска в соответствие с требованиями Союза. В частности, российской Стороной оказано полномасштабное техническое содействие Кыргызской Республике для оснащения данных пунктов пропуска Кыргызской Республики", - пояснил Досаев.



Также он отметил, что отмена санитарно-карантинного, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы произойдет с даты вступления в силу решения совета ЕЭК об одобрении результатов оценки соответствующих систем контроля Кыргызской Республики.



"С целью предотвращения реэкспорта в первую очередь китайских товаров через территорию Кыргызской Республики достигнута договоренность об ужесточении требования по критериям достаточной переработки, при которой процентная доля добавленной стоимости не может составлять менее 50%, а также применяются критерии определения страны происхождения товаров, установленных соответствующим Соглашением от 20 ноября 2009 года в рамках СНГ",- добавил министр.



Вместе с тем, в целях защиты отечественного автопрома от дешевого кыргызского импорта, определено, что свободный доступ на рынок Казахстана, получат лишь те автомобили, которые были ввезены на территорию Кыргызской Республики до 1 января 2014 года. "При этом они должны соответствовать требованиям техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств", - сказал министр.



В Мажилисе Парламента одобрили ратификацию договора о присоединении Кыргызстана к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Новости-Казахстан Кроме того парламентарии одобрили ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и отдельные международные договоры, входящие в право Евразийского экономического союза, в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также Протокола об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.