Ратификацию поправок о взаимной сохранности секретных документов в рамках ОДКБ одобрил Мажилис РК
Лаура Тусупбекова
Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках ОДКБ от 18 июня 2004 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил, представляя законопроект, заместитель председателя Комитета национальной безопасности Марат Осипов, целью Протокола является определение порядка обеспечения защиты секретной информации сторон, передаваемой ОДКБ.
"Уточнен состав уполномоченных органов ОДКБ, выступающих основным звеном механизма реализации Соглашения. Прежняя редакция относила секретариат ОДКБ к компетентным органам, изменениями предусмотрено отнесение секретариата и объединенного штаба ОДКБ к постоянно действующим органам", – сказал Марат Осипов.
Также документ обеспечивает возможность расширения круга участников Соглашения о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках ОДКБ.
"Предусмотрена возможность присоединения к соглашению иных субъектов международного права по решению совета коллективной безопасности", – отметил Осипов.
Кроме того, уточнена юрисдикция по отношению к лицу, допустившему разглашение секретной информации.
"В новой редакции четко прописано: лицо, допустившее несанкционированное распространение секретной информации в любом случае совершения такого нарушения находится под юрисдикцией того государства, гражданином которого оно является", –замглавы КНБ.