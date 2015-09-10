Ратифицированы международные документы

626
Лаура ТУСУПБЕКОВА
Так, ратифицированный сенаторами договор между Казахстаном и Румынией предусматривает правовую помощь при расследовании уголовных дел. По словам заместителя Генерального прокурора Жакыпа Асанова, она включает в себя проведение следующих мероп­риятий: вручение документов, определение местонахождения или идентификацию лиц и предметов, получение показаний и заявлений, временную передачу лиц, находящихся под стражей, осуществление обыс­ка, изъятия и конфис­кации, осмотр предметов и мест, обмен информацией и доказательствами и другие формы помощи, предусмот­ренные законодательством запрашиваемой стороны.
Другой аналогичный документ, ратифицированный Сенатом, – Договор о правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Болгарией, предусматривает вручение повес­ток и других документов, сбор доказательств, осмотр, обыск и изъятие, проведение экспертизы, допрос потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, экспертов, передачу предметов и до­кументов, передачу приговоров или сведений о судимости, обмен правовой информацией. Как отмечается в заключении головного комитета по законопроекту, реализация договора будет осуществляться за счет и в пределах средств, предус­мотренных Генеральной прокуратурой в республиканском бюджете на соответствующие годы.
Депутаты также обсудили и ратифицировали Меж­американскую конвенцию о взаимной помощи по уголовным делам. Конвенция принята в Нассау 23 мая 1992 года. Как пояснил Ж. Асанов, согласно документу, государства-участники должны оказывать друг другу взаимную помощь в расследовании, уголовном преследовании и деяниях, которые относятся к преступлениям, по которым запрашивающее государство имеет юрисдикцию в момент запроса о помощи. Присое­динение Казахстана к Конвенции позволит повысить эффективность сотрудничества в борьбе с преступностью путем установления со странами американских континентов международно-правовой базы в вопросах оказания правовой помощи по уголовным делам. Конвенция ратифицирована Аргентиной, Брази­лией, Канадой, Коста-Рикой, Чили, Эквадором, Сальвадором, США, Гватемалой, Мексикой, Перу, Уругваем, Венесуэлой и другими государствами.

Популярное

Все
Пенсии растут, обязательства усиливаются
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Сложная операция – уверенный результат
Лесной питомник строится на юге
Тройной подарок
У ветерана – праздник
Медицинский комфорт – дальним селам
Завершена газификация
В Приаралье продолжаются новоселья
Вот качусь я в санках...
Святая к музыке любовь
Для души и для дела
Не капитан, а атаман
Расти должны не только цены
Сколько нужно для счастья?
Подотраслям предложено дружить
Есть музыканты в селах!
Санаторно-курортная отрасль выходит на новый уровень
Онлайн-мошенничество: почему люди поддаются на уловки и как защитить себя?
Вместе – интереснее
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Афера сорвалась в кабинете директора
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
63 бункера для КГМ установят в Костанае
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Налоговая реформа: информация по переходному положению
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]