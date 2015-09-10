Ратифицированы международные документы 626 Лаура ТУСУПБЕКОВА

Так, ратифицированный сенаторами договор между Казахстаном и Румынией предусматривает правовую помощь при расследовании уголовных дел. По словам заместителя Генерального прокурора Жакыпа Асанова, она включает в себя проведение следующих мероп­риятий: вручение документов, определение местонахождения или идентификацию лиц и предметов, получение показаний и заявлений, временную передачу лиц, находящихся под стражей, осуществление обыс­ка, изъятия и конфис­кации, осмотр предметов и мест, обмен информацией и доказательствами и другие формы помощи, предусмот­ренные законодательством запрашиваемой стороны.

Другой аналогичный документ, ратифицированный Сенатом, – Договор о правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Болгарией, предусматривает вручение повес­ток и других документов, сбор доказательств, осмотр, обыск и изъятие, проведение экспертизы, допрос потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, экспертов, передачу предметов и до­кументов, передачу приговоров или сведений о судимости, обмен правовой информацией. Как отмечается в заключении головного комитета по законопроекту, реализация договора будет осуществляться за счет и в пределах средств, предус­мотренных Генеральной прокуратурой в республиканском бюджете на соответствующие годы.

Депутаты также обсудили и ратифицировали Меж­американскую конвенцию о взаимной помощи по уголовным делам. Конвенция принята в Нассау 23 мая 1992 года. Как пояснил Ж. Асанов, согласно документу, государства-участники должны оказывать друг другу взаимную помощь в расследовании, уголовном преследовании и деяниях, которые относятся к преступлениям, по которым запрашивающее государство имеет юрисдикцию в момент запроса о помощи. Присое­динение Казахстана к Конвенции позволит повысить эффективность сотрудничества в борьбе с преступностью путем установления со странами американских континентов международно-правовой базы в вопросах оказания правовой помощи по уголовным делам. Конвенция ратифицирована Аргентиной, Брази­лией, Канадой, Коста-Рикой, Чили, Эквадором, Сальвадором, США, Гватемалой, Мексикой, Перу, Уругваем, Венесуэлой и другими государствами.



