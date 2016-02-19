​Ратифицированы международные документы

Сенаторы ратифицировали Соглашение между Правительством Казахстана и Международным бюро выставок о льготах и преференциях для официальных участников, связанных с проведением международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Документ направлен на обеспечение благоприятных условий для участников международной выставки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего», которая будет проводиться с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ратификация соглашения позволит установить правовые основания для предоставления льгот и преференций официальным участникам в целях лучшей представленности стран, участвующих в выставке.

Ратифицировано соглашение о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одеж­ды, принадлежности к одеж­де и прочие изделия из натурального меха». По словам и. о. министра финансов Руслана Бекетаева, реализация соглашения, подписанного государствами – членами ЕАЭС в Гродно 8 сентября 2015 года, позволит реализовать пилотный проект по введению маркировки товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и произведенных на территориях государств Союза, а также информировать потребителей о качественных характерис­тиках товаров.

Принят закон о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Молдовы о реадмиссии лиц с незаконным пребыванием и Исполнительного протокола по реализации данного соглашения.

– Данным документом предусматриваются про­цедуры выявления и возвращения незаконно въехавших на территорию страны, въехавших законно, но оставшихся по истечении действия виз, – сказал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

По его словам, вступление в силу данного соглашения является основным условием для установления безвизового режима.

Ратифицирован Протокол о внесении поправок в казахстанско-российское соглашение об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности города Приозерска. Протокол, подписанный 16 апреля 2015 года в Москве, вносит изменения, касающиеся использования казахстанской стороной участков территории полигона при проведении сезонных сельскохозяйственных и геологоразведочных работ, а также при оказании помощи в ликвидации стихийных бедствий. По согласованию сторон допускается использование земельных участков полигона в интересах военного и военно-технического сотрудничества казахстанской стороны с третьими странами. Изменения также касаются координатных точек, определяющих границы земельных участков испытательного полигона Сары-Шаган.

Как отметил вице-министр обороны Орал Сапаров, сегодня очень много стран, которые хотят провести на нашем полигоне учения. Среди них, в частности, Украина и Беларусь.

– Раньше, согласно соглашению, мы не могли привлекать третьи страны для использования полигона Сары-Шаган. В связи с этим мы вносим изменения, что с разрешения Российской Федерации третьи страны могут участвовать. Это будет отдельный контракт, отдельный договор, – отметил О. Сапаров.

Также ратифицирован казахстанско-российский межправительственный Протокол о внесении изменений в Договор между правительствами РК и РФ об аренде испытательного полигона Сары-Шаган. Ратификация протокола позволит законодательно урегулировать вопрос определения даты и суммы уплачиваемой аренд­ной платы за использование земельных участков полигона в связи с сокращением их площади. В соответствии с документом сумма, уплачиваемая Российской Федерацией за аренду полигона, уменьшается пропорционально выводимым из аренды земельным участкам.

Кроме того, сенаторы ратифицировали казахстанско-кыргызское межправительственное Соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи. Соглашение направлено на создание правовой основы для оказания Казахстаном безвозмездной военно-технической помощи Кыргызстану в виде передачи военного имущества. В документе определены уполномоченные органы, порядок доставки военного имущества, оформления таможенных процедур, а также порядок пересечения государственных границ военнослужащими, осуществляющими доставку военного имущества. Наряду с этим соглашение содержит положение, согласно которому кыргызская сторона не должна передавать полученное от казахстанской стороны военное имущество или право на его использование третьей стороне.

Ратификация соглашения будет содействовать развитию военно-технического сотрудничества двух государств, а также дальнейшему укреплению региональной и коллективной безопас­ности.