​Ратифицированы, приняты, одобрены

Палата приняла ряд ратификационных документов: Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казах­станом, с одной стороны, и Европейским союзом и его государствами-членами, с другой стороны; Казахстанско-корейское межправительственное соглашение о временной трудовой деятельности граждан Казахстана в Корее и граждан Кореи в Казахстане в рамках внутрикорпоративных переводов; также сенаторы ратифицировали Конвенцию о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам. Кроме того, ратифицированы Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи и Протокол о праве, применимом к алиментным обязательствам, а также казахстанско-норвежское межправительственное соглашение о реадмиссии лиц.

Детально рассмотрев в двух чтениях, сенаторы приняли поправки в законодательство по вопросам защиты прав ребенка. Как сообщил сенатор Толеу­бек Мукашев, одобрена в том числе поправка, направленная на усиление наказания за преступления против половой неприкосновенности. Так, введена норма о принудительной мере медицинского характера в виде химической кастрации педофилов. Закон инициирован депутатами Парламента и поддержан Правительством.

Сенаторы приняли Закон «О почте». Документ направлен на правовое обеспечение реорганизации деятельности почтовой отрасли в соответствии с современными международными стандартами. В рамках закона деятельность отраслевого оператора разделена на почтовую деятельность, в которую войдут все виды услуг почтовой связи, и иную деятельность, состоящую из финансовых услуг, банковских операций, транспортных услуг и агентской деятельности. Документ расширяет компетенцию национального оператора почты по оказанию иной деятельности в целях реализации коммерческих проектов. Полученные за коммерческую деятельность средства позволят поддержать и модернизировать сельские отделения почтовой связи, а также повысить заработную плату сельских почтальонов. Кроме того, предлагается внедрение новых почтовых индексов, которые будут присваиваться не производственным объектам операторов почты, а всем жилым и нежилым строениям, зданиям страны. Также депутаты в первом чтении одобрили сопутствующие поправки.

Сенаторы приняли Закон «О лотереях и лотерейной деятельности» с сопутствующими поправками. Документ определяет порядок и условия проведения лотерей, устанавливает организационные основы государственного регулирования в сфере лотерейной деятельности. Согласно принятым нормам, устанавливаются такие виды лотерей, как моментальная и тиражная. Организация и проведение лотереи возлагаются на оператора лотереи, который определяется Правительством.

Также на заседании в первом чтении рассмотрены поправки в законодательство по вопросам перехода Казахстана к «зеленой» экономике. Предлагаемые поправки в Земельный и Водный кодексы вносятся в целях улучшения защиты водных объектов, повышения качества воды через разработку целевых показателей и стандартов, усиление контроля за питьевым водоснабжением.

В первом чтении одобрены и поправки в законодательство по экологическим вопросам. Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в Экологический кодекс, законы «О недрах и недропользовании» и «О государственной границе РК». Принимаемые нормы направлены на уточнение регламента случаев технологически неизбежного сжигания газа в газо- и нефтедобывающей промышленности, а также регулирование некоторых вопросов пересечения государственной границы при осуществлении деятельности по недропользованию на континентальном шельфе.

В первом чтении одобрены поправки в законодательство по вопросам регулирования зернового рынка. Рассмотрев во втором чтении, сенаторы приняли поправки в законодательство по вопросам оказания государственных услуг. Документ преду­сматривает закрепление в Законе «О государственных услугах» унифицированных оснований для отказа в оказании государственных услуг.

После второго чтения палата приняла поправки в законодательство по вопросам государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов. Закон, инициированный депутатами Парламента, предполагает наделение Министерства энергетики правом утверждать основные показатели производственных мощностей крупных нефтеперерабатывающих заводов и их характеристики, регламентирую­щие использование имеющегося оборудования для соблюдения технологического процесса производства.