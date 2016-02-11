Палата ратифицировала Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества и Протокол о внесении изменений в Соглашение об управлении средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС от 9 июня 2009 года. В соответствии с Договором государствами – учредителями фонда являются члены ЕврАзЭС – Беларусь, Казах­стан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Армения. За период деятельности фонда были выданы финансовые кредиты республикам Беларусь и Таджикистан, профинансированы инвестиционные проекты, реализу­емые в Кыргызстане и Армении.

В связи с принятием 10 октября 2014 года Договора «О прекращении деятельности ЕврАзЭС» возникла необходимость рассмотрения ряда организационных вопросов, касающихся Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Вносимые протоколами изменения в вышеуказанные соглашения преду­сматривают переименование Антикризисного фонда ЕврАзЭС в Евразийский фонд стабилизации и развития.

Кроме того, предполагается прекращение работы Интеграционного комитета ЕврАзЭС и Секретариата Интеграционного комитета ЕврАзЭС,выполнявших функции соответственно депозитария и секретариата фонда. В этой связи функции секретариата фонда возлагаются на Евразийский банк развития, а функ­ции депозитария – на Министерство иностранных дел России. Также преду­сматривается норма об использовании чистой прибыли фонда для финансирования грантовых программ в социальной сфере в странах – участницах фонда с низким уровнем дохода на безвозмездной основе.

Ратифицировано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Вьетнамом. Как отметил исполняющий обязанности министра национальной экономики РК Марат Кусаинов, согласно документу, по большинству товаров устанавливается беспошлинный режим взаимной торговли. По некоторым позициям установлен переходный период по отмене таможенных пошлин, а в отношении чувствительных товаров пошлины могут быть сохранены. Соглашение закрепляет обязательства сторон по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, устанавливает единые принципы защиты конкуренции, закладывает основы сотрудничества между таможенными службами, государственными органами стран-участниц, ответственными за техническое, санитарное и фитосанитарное регулирование.

Сенаторы приняли закон о ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в казахстанско-российское соглашение о порядке использования 929-го Государственного летно-испытательного центра (объекты и боевые поля, размещенные на территории Казах­стана) Министерства обороны РФ. Законом вносятся изменения и дополнения в текст соглашения и в приложение к соглашению, предусматривающие сокращение арендуемых российской стороной земельных участков полигона, порядок использования казахстанской стороной участков территории полигона при проведении сезонных сельскохозяйственных и геологоразведочных работ, а также оказании помощи при ликвидации стихийных бедствий. Ратификация протокола позволит законодательно урегулировать вопрос дальнейшего порядка использования полигона с учетом выводимых из аренды земельных участков, послужит развитию деятельности хозяйствующих субъектов Республики Казахстан на данной территории.

Также ратифицирован Протокол о внесении изменений в казахстанско-российский межправительственный договор об аренде объектов и боевых полей 929-го Государственного летно-испытательного центра РФ, расположенных на территории Казахстана.

– Протоколом вносятся изменения и дополнения в текст соглашения и в приложение к соглашению, преду­сматривающие сокращение арендуемых российской стороной земельных участков полигона, порядок использования казахстанской стороной участков территории полигона при проведении сезонных сельскохозяйственных и геологоразведочных работ, а также оказания помощи при ликвидации стихийных бедствий, – сообщил депутатам в ходе пленарного заседания заместитель министра обороны Окас Сапаров.

Депутаты ратифицировали казахстанско-британский договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Договор, заключенный в Лондоне 3 ноября 2015 года, регламентирует вопросы взаимодействия компетентных органов Казахстана и Великобритании в вопросах оказания взаимной правовой помощи в расследовании и уголовном преследовании по уголовным делам, а также по судебным и внесудебным процедурам, связанным с уголовными делами.