​Ратифицированы три документа

Открывая заседание, глава Сената отметил, что в повестку дня включены три законопроекта. В настоящее время постоян­ные комитеты Сената ведут активную работу над истребованными из Мажилиса проектами законов, но для их обстоятельного обсуждения потребуется определенное время.

– По мере готовности законопроекты будут выноситься на рассмотрение палаты, – сказал К. Токаев.

Палата приняла законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о приеме и транзите лиц (соглашение о реад­миссии)» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Чешской Республики о реадмиссии лиц с незаконным пребыванием».

Как отметил исполняющий обязанности министра внутренних дел Марат Демеуов, соглашения определяют эффективные процедуры для выявления и безо­пасного и упорядоченного возвращения лиц, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государств, а также способствуют транзиту таких лиц.

– Ратификация позволит противодействовать нелегальной миграции, обеспечит прием и транзит лиц, находящихся незаконно на территории государств в соответствии с нормами международного права, – сказал М. Демеуов.

Также сенаторы ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и России о порядке взаимодействия в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома Байконур от 18 нояб­ря 1999 года. Протоколом предусматриваются меры по приведению в состояние готовности и привлечению необходимых сил и средств двух государств в случае возникновения аварии на территории Казахстана при пуске ракет с Байконура. Вносимые протоколом изменения направлены на совершенствование правовых основ межгосударственного взаимодействия с целью более эффективной и безопасной эксплуатации космодрома. Ратификация протокола будет способствовать укреплению взаимодействия уполномоченных органов Казах­стана и России.

В ходе заседания заслушаны депутатские запросы сенаторов: Серика Акылбая – о 100-летии национально-освободительного движения 1916 года и Мурата Бактиярулы – о праздновании 150-летия казахского политического деятеля А. Букейханова.