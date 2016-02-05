​Ратифицированы три документа

Открывая заседание, глава Сената отметил, что в повестку дня включены три законопроекта. В настоящее время постоянные комитеты Сената ведут активную работу над истребованными из Мажилиса проектами законов, но для их обстоятельного обсуждения потребуется определенное время.
– По мере готовности законопроекты будут выноситься на рассмотрение палаты, – сказал К. Токаев.
Палата приняла законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о приеме и транзите лиц (соглашение о реадмиссии)» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Чешской Республики о реадмиссии лиц с незаконным пребыванием».
Как отметил исполняющий обязанности министра внутренних дел Марат Демеуов, соглашения определяют эффективные процедуры для выявления и безопасного и упорядоченного возвращения лиц, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государств, а также способствуют транзиту таких лиц.
– Ратификация позволит противодействовать нелегальной миграции, обеспечит прием и транзит лиц, находящихся незаконно на территории государств в соответствии с нормами международного права, – сказал М. Демеуов.
Также сенаторы ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и России о порядке взаимодействия в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома Байконур от 18 ноября 1999 года. Протоколом предусматриваются меры по приведению в состояние готовности и привлечению необходимых сил и средств двух государств в случае возникновения аварии на территории Казахстана при пуске ракет с Байконура. Вносимые протоколом изменения направлены на совершенствование правовых основ межгосударственного взаимодействия с целью более эффективной и безопасной эксплуатации космодрома. Ратификация протокола будет способствовать укреплению взаимодействия уполномоченных органов Казахстана и России.
В ходе заседания заслушаны депутатские запросы сенаторов: Серика Акылбая – о 100-летии национально-освободительного движения 1916 года и Мурата Бактиярулы – о праздновании 150-летия казахского политического деятеля А. Букейханова.