​Рационально использовать пастбища

Законопроект разработан группой депутатов Парламента – мажилисменами – членами фракции партии «Нур Отан» Загипой Балиевой, Аскаром Базарбаевым, Сергеем Дьяченко, Жексенбаем Дуйсебаевым, а также депутатом Сената Дулатом Куставлетовым. Документ в целом направлен на улучшение состояния инфраструктуры пастбищ, предотвращение процессов деградации пастбищных земель, а также сохранение экологической целостности пастбищных экосистем в окружающей среде.

Об основных положениях законопроекта проинформировал один из разработчиков документа, руководитель рабочей группы, секретарь Комитета Мажилиса по аграрным воп­росам Жексенбай Дуйсебаев. Говоря о необходимости разработки проектов законов, мажилисмен, в частности, отметил несоблюдение сбалансированного подхода к рацио­нальному использованию пастбищ.

В республике имеется около 188 млн га пастбищ, из которых используются только 80 млн га, что составляет всего лишь 43%. Причем 27 млн га из них деградированы, и большая доля приходится на земли, расположенные вблизи населенных пунктов. Причина – перенасыщение скотом. Из-за ухудшения кормового баланса сельские производители не имеют возможности, с одной стороны, увеличить поголовье животных, с другой – повысить уровень продуктивности имеющегося поголовья. Отсюда – низкая рентабельность и убыточность животноводства в целом по республике.

По мнению Ж. Дуйсебаева, необходимо разгрузить площадь пастбищ вокруг населенных пунктов согласно допустимой норме нагрузки, снять существующие барьеры между собственниками земель и пастбищепользователями, а также дать полномочия на законодательном уровне местным исполнительным и представительным органам, органам местного само­управления для регулирования рационального использования пастбищ. Разработанный законопроект предусматривает определение компетенции уполномоченного органа и органа местного самоуправления по рациональному использованию пастбищ, а также определение порядка предоставления и использования пастбищ в пределах, за пределами черты городов районного значения, поселка, сельских населенных пунктов и отгонного пастбища.

Заложены также нормы по объединению пастбищепользователей по их правам и обязанностям. В сопутствующем законопроекте внесены дополнения и изменения в Земельный, Лесной, Водный кодексы Казахстана, а также в законы «Об особо охраняемых природных территориях», «О ветеринарии» и «О местном государственном управлении и само­управлении».

Разработчики уверены, что принятие законопроектов приведет к ряду положительных социальных, экономических и экологических последствий. В частности, будут созданы условия для обеспечения населения качественной и дешевой продукцией животноводства. Во-вторых, создаются условия для развития отгонного животноводства и в целом сельского хозяйства. Кроме того, создается потенциал для увеличения поголовья скота и создания кормового фонда, а также снижения себестоимости животноводческой продукции и увеличения экспортного потенциала мяса.