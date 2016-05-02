Рационально использовать ресурс

Жаксылык УШКЕМПИРОВ, руководитель крестьянского хозяйства «Жаксылык», Алматинская область
Наша необъятная страна обладает огромным земельным потенциалом, включающим прекрасные пастбищные угодья, поливные площади, сенокосы. И кому как не сельчанам обрабатывать, сеять и пахать эти земли, выращивать на них продукцию, получать доход и обеспечивать свои семьи?
В то же время мы, казахстанцы, знаем, что многие территории, пригодные для ведения фермерских и крестьянских хозяйств, пришли в запустение либо переданы под жилищное строительство. Проблема рационального использования земельных ресурсов назрела давно. И если бы государство и дальше не обращало на это внимания, боюсь, аграрный сектор перестал бы развиваться. Это привело бы к засилью импортных продуктов питания на прилавках, под угрозой оказалась бы продовольственная безопасность страны.
Думаю, что отечественные аграрии полностью поддерживают нововведения в законодательство, предусматривающие введение в рыночный оборот сельскохозяйственных угодий. Земля – наша кормилица и главное богатство, оставленное нам нашими предками. Как уже много раз говорилось, земельные участки не будут продаваться иностранцам. Поводов для беспокойства нет, ведь согласно закону лишь казахстанцы обладают правом частной собственности на земли сельхозназначения.
Уверен, что поправки в Земельный кодекс благотворно отразятся на положении не только сельчан, но и жителей городов, желающих начать бизнес в перспективной аграрной отрасли. К примеру, я выпускник Семипалатинского зооветеринарного института, в 1995 году, завершив спортивную карьеру и тренерскую работу, решил заняться животноводством. Приехал в Баканас, мне выделили небольшой земельный надел, на котором я начал разводить коз. Со временем выкупал новые участки, и к 2000 году в моем распоряжении были уже 5 тыс. га.
Позже, в 2007 году, переехал в село Мынбаево Жамбылского района Алматинской области. Тогда этот поселок пребывал в полном упадке: не было ни дорог, ни нормальной инфраструктуры. За свой счет провел электричество, газ, восстановил зернохранилище. Отремонтировал обветшалые здания, построил гараж, коровники, установил оборудование. Многие сельчане получили постоянную работу. В 2010 году приобрел 500 племенных коров породы казахская белоголовая и еще 500 телок аулиекольской породы. А сегодня в нашем крестьянском хозяйстве содержится 4 500 голов КРС и 1 500 лошадей. Помимо прочего, мы построили детскую спортивную школу, и сегодня это самое популярное место у сельской ребятни – около 300 мальчишек занимаются здесь самбо, дзюдо, боксом.
В конце прошлого года мы открыли современный детский сад и общежитие семейного типа. В общем теперь село Мынбаево не узнать, и это лишь один пример того, как можно, добившись успеха в сельском бизнесе, вносить вклад в процветание страны. Знаю, что многие мои коллеги по аграрному цеху делают то же самое, преображая села, решая социальные проблемы земляков.