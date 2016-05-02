Статьи Рационально использовать ресурс Жаксылык УШКЕМПИРОВ, руководитель крестьянского хозяйства «Жаксылык», Алматинская область

Наша необъятная страна обладает огромным земельным потенциалом, включающим прекрасные пастбищные угодья, поливные площади, сенокосы. И кому как не сельчанам обрабатывать, сеять и пахать эти земли, выращивать на них продукцию, получать доход и обеспечивать свои семьи?



В то же время мы, казахстанцы, знаем, что многие территории, пригодные для ведения фермерских и кресть­янских хозяйств, пришли в запустение либо переданы под жилищное строительство. Проблема рационального использования земельных ресурсов назрела давно. И если бы государство и дальше не обращало на это внимания, боюсь, аграрный сектор перестал бы развиваться. Это привело бы к засилью импортных продуктов питания на прилавках, под угрозой оказалась бы продовольственная безопасность страны.



Думаю, что отечественные аграрии полностью поддерживают нововведения в законодательство, предусматриваю­щие введение в рыночный оборот сельскохозяйственных угодий. Земля – наша кормилица и главное богатство, оставленное нам нашими предками. Как уже много раз говорилось, земельные участки не будут продаваться иностранцам. Поводов для беспокойства нет, ведь соглас­но закону лишь казах­станцы обладают правом частной собст­венности на земли сельхозназначения.



Уверен, что поправки в Земельный кодекс благотворно отразятся на положении не только сельчан, но и жителей городов, желающих начать бизнес в перспективной аграрной отрасли. К примеру, я выпускник Семипалатинского зооветеринарного института, в 1995 году, завершив спортивную карьеру и тренерскую работу, решил заняться животноводством. Приехал в Баканас, мне выделили небольшой земельный надел, на котором я начал разводить коз. Со временем выкупал новые участки, и к 2000 году в моем распоряжении были уже 5 тыс. га.



Позже, в 2007 году, переехал в село Мынбаево Жамбылского района Алматинской области. Тогда этот поселок пребывал в полном упадке: не было ни дорог, ни нормальной инфраструктуры. За свой счет провел элект­ричество, газ, восстановил зернохранилище. Отремонтировал обветшалые здания, построил гараж, коровники, установил оборудование. Многие сельчане получили постоянную работу.

В 2010 году приобрел 500 племенных коров породы казахская белоголовая и еще 500 телок аулиекольской породы. А сегодня в нашем крестьянском хозяйстве содержится 4 500 голов КРС и 1 500 лошадей. Помимо прочего, мы построили детскую спортивную школу, и сегодня это самое популярное место у сельской ребятни – около 300 мальчишек занимаются здесь самбо, дзюдо, боксом.



В конце прошлого года мы открыли современный детский сад и общежитие семейного типа. В общем теперь село Мынбаево не узнать, и это лишь один пример того, как можно, добившись успеха в сельском бизнесе, вносить вклад в процветание страны. Знаю, что многие мои коллеги по аграрному цеху делают то же самое, преображая села, решая социальные проблемы земляков.

