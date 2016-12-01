Раушан родилась в Кзыл-Орде в самой обычной рабочей семье, где кроме нее росли еще 9 детей. Отец – почетный железнодорожник, больше 40 лет проработал в локомотивном депо, мать – пекарь.

– В школу пошла рано, с шести лет, по собственному желанию, – вспоминает спортсменка. – Уперлась – хочу и все тут! После школы работала какое-то время в ателье, потом пошла на трикотажную фабрику. Не знаю, как дальше бы сложилась моя жизнь, но в один несчастный день она оказалась разделенной надвое: до беды и после. В 1990 году я попала под поезд. Дальше – ампутация обеих ног до голени. Трудные были времена. Хорошо, родственников много. Один утешал, другой помогал осваиваться в новой для меня действительности.

Любовь с первого взгляда

После выписки братья повезли в Алматы на протезный завод, где снова училась стоять на «ногах». Там, в протезной мастерской, летом 2003 года и познакомилась с будущим мужем. Бауыржан Касымбеков приехал из Актау по той же причине, что и я, – менять протезы. У нас вообще схожие судьбы. Он, как и я, получил травму на железной дороге, где работал тогда.

Осенью того же года мы с ним поженились. Жили некоторое время здесь, в Алматы, потом уехали в Кызылорду. Все три наши девочки родились там. Младшей было всего два годика, когда в 2010-м решили перебраться на родину мужа – в поселок Чунджа, что в Уйгурском районе Алматинской области. И правильно сделали. Там года за два-три до нашего переезда открылся филиал областного спортивного клуба по инвалидному спорту. Я от природы крепкая и коренастая женщина. Возможно, именно поэтому меня пригласили заниматься пауэрлифтингом, силовым троеборьем.

Это, наверное, можно назвать любовью с первого взгляда: когда впервые зашла в спортзал, сразу поняла, что создана для этого вида спорта. Гантели меня не интересовали, сразу схватилась за штангу. Я оказалась единственной женщиной среди парней-колясочников. Почувствовав себя немножко неловко, спросила, ходят ли сюда девушки? Мне ответили, что есть одна и тоже стесняется, но теперь, с моим приходом, начнет тренироваться. Когда уходила, парни сказали, что у меня обязательно все получится. Перс­пективного спортсмена, мол, видно, как только заходит в зал.

Это был конец 2010 года. В начале следующего года в Талдыкоргане проходил областной турнир по пауэрлифтингу. Для меня это был такой волнительный момент! Страшно переживала, потому что тренировок за моими плечами было мало. Когда взяла первое место, долго не могла поверить! С той поры появился стимул, и пошло-поехало! Тренировки, соревнования, сборы… Было, конечно, очень тяжело успевать везде – и на тренировках показать результат, и семье уделять внимание. Сейчас мои подросшие дочери гордятся своей мамой. А сейчас, рассматривая фотографии тех лет, вспоминаю те трудные времена. Они же были тогда еще совсем маленькие. Хорошо, что мама и золовка помогали по дому. Бауыржан, муж, отводил и приводил двух старших девочек из школы. А я – лето, осень или зима стоят на дворе – иду, поскрипывая протезами, на тренировки... Сегодня точно знаю: не будь у меня такого тыла, как он, не было бы и победы в Рио.

Дистанционные тренировки

В 2012 году Раушан получила звание мастера спорта Казахстана, хотя фактически всего лишь год прозанималась в спортивном зале. В 2013 году была уже мастером спорта международного класса. А потом начались проблемы.

– В борцовском зале при районной ДЮСШ для параспортсменов был отгорожен маленький уголочек, – рассказывает Раушан. – Мы приходили туда после трех и занимались до 6–7 часов вечера. Однажды нас оттуда попросили. Сказали, что будут делать ремонт. И мы стали искать зал для тренировок по разным школам. Нигде не удавалось найти, а у нас на носу соревнования в Малайзии. Нашли было спортзал в школе на окраине поселка, но месяца через два и оттуда попросили. И тогда сказала ребятам: а давайте будем заниматься у меня дома под навесом… для скота. Условий никаких, есть только деревянный настил. Знакомые ребята, имеющие транспорт, привезли наше спортоборудование, и мы приступили к тренировкам. Сыро, холодно, сквозняки… Сколько травм мы тогда получили! Когда работаешь со штангой, мышцы нагреваются, становятся горячими и рвутся. Ни массажистов, ни врачей у нас не было. Плечо, помню, вывихнула. Мази, лечебные и согревающие, изводила килограммами, пока оно не встало на место. К счастью, бездомье длилось недолго. Скоро в районной ДЮСШ появился зал для занятий армрестлингом, где для нас, параспортсменов, выделили уголок. С тех пор и занимаемся там. Спасибо за это директору спортивной школы Жиганхиру Мажитовичу Мажитову!

Скоро настал момент, когда Раушан стала выезжать на международные соревнования.

– Не скажу, что была хорошо готова к ним, – признается она. – Уровень подготовки для этого должен быть совершенно другим. К участию в престижных соревнованиях мог подготовить только старший тренер Алматинской области по паэурлифтингу Денис Орлов, один из лучших в Казахстане специалистов по этому виду спорта. Когда ездила в Талдыкорган на областные соревнования, то, заходя в спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями, напоминала руководству, что мечтаю тренироваться у него. В 2013 году, наконец, перешла в его группу, и с этого момента началась серьезная работа.

Поскольку сам он живет в Текели, а Раушан – в Чундже, то Денис Орлов тренировал и ее, и других спортсменов из разных поселков и городов Алматинской области дистанционно. То есть тренировки снимались на видео и высылались тренеру. Просмотрев их, он каждому спортсмену давал индивидуальное задание. И только последний, предпаралимпийский год тренер и спортсмены были вмес­те на всех сборах.

В 2014 году спортсменка выступила на международных соревнованиях в Дубае. Результат был посредственный – 13-е место. На Азиатских параиграх в Южной Корее, в Инчхоне, она уже поднялась на 6-е место. В 2015 году впервые в Алматы прошел первый в Казахстане открытый чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди спорт­сменов с поражением опорно-двигательного аппарата, организованный главным тренером РК по этому виду спорта Артуром Томицким. Раушан взяла там две серебряные медали. Теперь можно было бороться за путевку на участие в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. В феврале 2016 года на втором этапе Кубка мира в Дубае она взяла «бронзу». Оттуда полетела в Малайзию, где также заняла третье место и завоевала лицензию на паралимпийские игры в Рио.

Возраст не помеха

Затем была усиленная подготовка уже дома, в Казахстане, на учебно-тренировочных базах под Кокшетау, Алматы и Текели. С Раушан работали два тренера – Денис Орлов и главный тренер РК по пауэрлифтингу Артур Томицкий. Чтобы морально настроить спортсменку к победе, они взяли на себя еще и функции психологов.

– Мы все, два тренера и я, настолько были спаяны одной целью, что перед Рио-де-Жанейро понимали друг друга с полуслова, – говорит Раушан. – А это самое главное для спортсмена. И у меня, измотанной и усталой, открывалось второе дыхание. А уж если дети, звоня мне, рассказывали о своих успехах, то готова была взмыть в небо от счастья! Очень люблю их, они – моя жизнь. А скоро появился еще один стимул. Уезжая в Рио, мы вместе с олимпийцами были на приеме у Президента Казахстана. Когда слово дали мне, я пообещала Нурсултану­ Назарбаеву, что мы, ­команда паралимпийцев, приедем с призовыми местами. Это были не просто слова, а громадная ответственность. Я должна была сдержать слово.

Второго сентября улетели, а выступление у меня было намечено на 11 сентября. Надо было за неделю с небольшим успеть пройти акклиматизацию, прийти в себя и потренироваться. Первые четыре дня все шло нормально, то есть я ходила на тренировки. Мне не помешало даже то, что в Рио фактически не ходила – передвигалась на коляске. Перед отъездом на Олимпиаду сделала ремонт протезов. И, видимо, неудачно – жутко натерла культи. Но самое страшное – за три дня до решающих соревнований простыла и слегла. Но я должна была выиграть! Накануне соревнований собрала волю в кулак и дала себе слово, что утром встану.

Ночь прошла нормально. Хорошо выспалась, наутро выглядела отдохнувшей. Когда встретилась с тренерами, они молча посмотрели на меня испытующим взглядом. Теперь уже я их успокаивала: «Все будет нормально». Уверенно направилась на стадион, знала всех соперниц по своей категории. Главной среди них была китаянка, дальше шли египтянка, кореянка и турчанка. На первом выходе тренер не стал рисковать: поставил минимальный вес штанги – 108 килограммов. Подняла нормально. Второй подход – 113. Немного дрогнула рука, когда опускала штангу. Ошибочка! Тренеры в смятении. Я их успокаиваю: «Все будет хорошо! «Серебро» будет нашим!» Третий подход был безупречным! Что было дальше? Не помню. Отправилась на допконтроль, все звонки принимал тренер.

Теперь, намекая на возраст (7 марта мне исполнилось 50), все часто спрашивают: думаете ли вы и дальше заниматься спортом? А я про это, то есть про возраст, вообще не хочу думать. Все зависит от человека. Если поставить цель – двигаться вперед, все получится.

Впереди – новые победы

Старший тренер Алматинской области по паэурлифтингу, заслуженный тренер Казахстана Денис Орлов с параспортсменами работает с 2002 года.

– Тогда паралимпийское движение еще не сильно было развито в нашей стране, – рассказывает он. – Просто в спортивную школу в Текели, где мой отец был тогда директором, напросились однажды на тренировки несколько ребят с ограниченными возможностями. Когда отец спросил: «Сможешь?» – я, очень молодой и амбициозный тренер, не задумываясь, ответил: «Конечно!» Так и закрутилось. Работа с теми, у кого все в порядке с руками, ногами, позвоночником, – шаблонная, а тут приходилось варьировать, подстраиваться под каждого спортсмена. Получается, мы росли вместе – и они, и я, их тренер. Когда начали выезжать на международные соревнования, увидел, как работают Китай и Россия. Стал общаться с ними, изучать специальную литературу. В 2007 году у нас был первый результат: на чемпионате Азии Ляззат Салимжанова взяла бронзовую медаль по пауэрлифтингу, а я был в том году признан лучшим паратренером Казахстана.

Когда в 2013 году впервые увидел Раушан Койшибаеву, то сразу понял, что она не просто способная, а настроенная на результат целеустремленная спортсменка. Тогда у нее еще ярких результатов не было, но она уже нарабатывала базу для победы

К этому времени на паралимпийские виды спорта в нашей стране стали обращать очень серьезное внимание: вкладывать деньги, проводить учебно-тренировочные сборы, отправлять спортсменов на зарубежные соревнования. У нас появился новый гостренер по пауэрлифтингу – Артур Томицкий, с которым наши цели совпали: он тоже хотел результата. За полгода перед Паралимпийскими играми дома мы были в общей сложности, наверное, не больше месяца. Все остальное время находились на учебно-тренировочных сборах. Из этого и сложился результат.

С декабря мы с Раушан возобновили тренировки. До этого два месяца она и другие спортсмены восстанавливались, поправляли здоровье. Впереди у нас чемпионат мира в Мексике, а дальше Азиатские параигры-2018 в Индонезии...