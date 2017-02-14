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Равенство и верховенство закона
Мухтар Кул-Мухаммед, первый заместитель Председателя партии «Нур Отан»
Действующая Конституция страны, признанная ведущими мировыми экс­пертами одной из самых передовых, с честью выдержала более чем 20-летнее испытание временем. Именно на этой Конституции зиж­дется деятельность всех трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. Кстати, принцип подобного разделения власти, присущий конституциям развитых демократических стран, в одной из первых среди постсоветских государств нашел отражение в Конституции Казахстана еще в 1995 году.

С момента принятия изменения в нее вносились лишь трижды – в 1998, 2007 и 2011 годах. Это еще раз свидетельствует об устойчивости Основного закона страны.

Глава государства инициировал Пять институциональных реформ, четко и ясно прописав 100 конкретных шагов дальнейшей политической, экономической и социальной модернизации страны.
Перераспределение полномочий между ветвями власти – это очень серьезный и принципиальный вопрос для всего государства и его граждан. Поэтому всенародно избранный Президент страны, набравший почти 98% голосов избирателей на последних выборах, вынес проект конституционной реформы на всенародное обсуждение.

Уже сегодня политологи, юристы многих стран восхищаются очень смелым решением Президента Казахстана, по своей инициативе передающего отдельные свои полномочия, четко и ясно прописанные в Конституции, Парламенту и Правительству страны. Это – беспрецедент­ное явление в современной мировой политике.

Я, как человек, многие годы находящийся рядом с Лидером нации, хотел бы отметить следующее.

Во-первых, Нурсултан Абишевич является отцом-основателем нашего государства, построившим самую эффективную и устойчивую систему управления в тяжелейших условиях постсоветского развития.

Во-вторых, Лидер нации, изучая весь мировой опыт конституционного устройства, ни один из них не копировал, а разработал совершенно новый – Казахстанский путь развития, который привел нас к сегодняшним достижениям.

В-третьих, Президент как мудрый стратег всегда заглядывал на десятилетия вперед. Так было при разработке Стратегии-2030, так стало при создании Стратегии-2050, которым он неизменно следовал в своей дея­тельности. Предлагаемая конституционная реформа является логическим продолжением этих стратегий.

В-четвертых, Глава государства на разных этапах развития всегда ясно, понятно и последовательно определял основные векторы нашего развития. Построив независимое, авторитетное, уважаемое в мировом сообществе новое государство, он предлагаемой реформой определяет новую траекторию его политической модернизации. Она вытекает из опыта казахстанской модели развития и отвечает интересам всего казахстанского народа.

Определенная часть населения опасается, не слишком ли значительную часть своих полномочий делегирует Президент Парламенту и Правительству? Смогут ли воспользоваться эти ветви власти ими в полном объеме? Старшее население также высказывается о еще большем усилении роли и полномочий Президента, которые привели за годы независи­мости к стабильности нашего общества и очевидным достижениям страны.

В обществе также вызвали большой резонанс предложения по внесению изменений в 26-ю статью Конституции страны. Эти поправки, гарантирующие каждому «иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество», вытекают из буквы и духа Основного закона страны и полностью гармонируют с международным законодательством и аналогичными конституционными нормами многих развитых стран.

Изменения в статью 26 Конституции гарантируют надежную защиту прав инвесторов и предпринимателей, чтобы они уверенно вкладывали средства в экономику Казахстана. Принцип неприкосновенности частной собственности – это общемировой принцип экономической системы современного государства. Поэтому в рамках всенародного обсуждения мы должны разъяснять широким слоям населения и эту поправку, направленную на обеспечение принципа равенства и верховенства закона.

Все реформы Лидера нации неизменно отвечали интересам каждого гражданина и страны в целом. Поэтому всегда были поддержаны народом и приводили к признанным всем миром достижениям.
Совершая рабочие поездки в регионы и встречаясь с трудовыми коллективами, я убедился в том, что народ поддерживает конституционные реформы Лидера нации, а предприниматели высказываются даже за усиление права неприкосновенности частной собственности. Уверен, что и эта реформа сделает нашу страну и наш народ еще сильнее и успешнее.

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