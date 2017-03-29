В связи с поступлением большого количества обращений от населения по этой теме приводим ответы Национального банка РК на самые часто задаваемые вопросы.

– В чем разница между базовой ставкой и ставкой рефинансирования?

– Переход на инфляционное таргетирование в 2015 году существенным образом изменил роль и место инструментов Национального банка и особенно официальной ставки рефинансирования. На первый план при проведении денежно-кредитной политики выходят операции по регулированию стоимости денег и, соответственно, базовая ставка, тогда как роль ставки рефинансирования, которая ранее использовалась для регулирования уровня ликвидности, сместилась в сторону фискальных функций. Так, базовая ставка была введена в сентябре 2015 года и является целевой ставкой Национального банка по однодневным операциям на денежном рынке или, говоря другими словами, ориентиром для рыночных ставок, при котором достигаются цели Национального банка по инфляции. Изменение базовой ставки оказывает влияние на стоимость тенговых средств в экономике и, как следствие, на инфляцию. При принятии решений по базовой ставке в расчет принимаются фактические и прог­нозные показатели по инфляции и инфляционным ожиданиям населения, рассматриваются тренды на внешних и внутренних рынках, оказывающие влияние на инфляционные риски и риски стабильности финансовой системы. Таким образом, в настоящее время базовая ставка определяет реальную стои­мость денег на денежном рынке и является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка.

Что касается ставки рефинансирования, то в соответствии со статьей 29 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке» она является одним из инструментов денежно-кредитной политики и устанавливается с 1992 года. Однако последний раз решение по ней было принято в 2012 году. С тех пор она не менялась, и ее уровень составляет 5,5%. Таким образом, с 2012 года уровень официальной ставки рефинансирования оставался неизменным, несмотря на наблюдаемый в течение данного периода уровень инфляции и инфляционных ожиданий, общее состояние денежного и валютного рынков в стране. То есть, несмотря на свой законодательно закрепленный статус, фактически ставка рефинансирования не отражает текущие денежно-кредитные условия в стране. На сегодняшний день ставка рефинансирования выполняет в большей степени фис­кальную функцию, при этом данная функция была ей присуща и ранее. Она используется в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени, штрафов для возмещения ущерба и исчисления упущенной прибыли, соответственно, ее применение предусмотрено в Налоговом и Таможенном кодексах, Гражданском и Трудовом кодексах и т. д.

– Для чего нужно приравнивать официальную ставку рефинансирования к базовой ставке и почему это надо делать сейчас?

– Данное решение призвано выровнять стоимость денег в различных сегментах экономики. Сейчас стоимость денег на денежном рынке определяется базовой ставкой, которая была недавно снижена до уровня 11%. А официальная ставка рефинансирования, как отмечалось выше, используется в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени, штрафов для возмещения ущерба, исчисления упущенной прибыли. При этом уровень официальной ставки рефинансирования значительно ниже уровня базовой ставки.

Таким образом, при текущих уровнях базовой ставки и ставки рефинансирования складываются неравные условия для экономических агентов. В нефинансовом секторе экономики упущенная выгода взыскивается кредиторами/;получателями по неадекватной, не отражающей реальную стоимость денег, ставке.

Обращаем ваше внимание на то, что ставка рефинансирования не была величиной постоянной, ее значение менялось в зависимости от уровня инфляции и ситуации в экономике и на финансовых рынках. В период с 2000 года по август 2012 года значение ставки рефинансирования составляло от 6 до 16%, то есть было в том числе выше текущего уровня базовой ставки. С 6 августа 2012 года по сегодняшний день уровень официальной ставки рефинансирования оставался неизменным. Неизменность ставки рефинансирования отражает лишь тот факт, что она фактически не играет никакой роли при проведении денежно-кредитной политики, хотя законодательно является одним из ее инструментов.

– Рассматривался ли опыт других стран при принятии данного решения?

– Да, конечно, нами был рассмот­рен опыт реализации механизма конвергенции ставок в России. Данная мера по приравниванию ставки рефинансирования к ключевой ставке Банка России начала действовать еще с начала 2016 года, когда ключевая ставка была также выше значения ставки рефинансирования.

– Данная мера приведет к увеличению ставки рефинансирования почти в 2 раза, каковы возможные последствия?

– При принятии решения по конвергенции ставок мы исходили как из законных интересов кредитора/;получателя, так и из возможностей заемщика/;плательщика. Поэтому нами был выбран наиболее оптимальный момент для устранения данного дисбаланса на рынке – разница между данными ставками значительно снизилась по сравнению с периодом, когда базовая ставка достигала 17%.

Национальным банком в рамках подготовительных работ, которые начались в феврале 2016 года, были изучены возможные последствия от конвергенции двух ставок. Данный вопрос прорабатывался совместно с государственными органами и банками второго уровня. Согласно большинству полученных нами ответов, позитивные или нейтральные последствия от конвергенции двух ставок значительно превысили негативные. Изменение коснется в основном увеличения пени, штрафных платежей по налоговым, трудовым и иным договорным обязательствам.

При этом, принимая во внимание увеличение значения ставки рефинансирования, мы считаем возможным пересмотр действующего механизма использования ставки рефинансирования при начислении штрафов и пеней.