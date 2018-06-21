Жибек Куламбаева на турнире в южнокорейском Тэгу в третьем туре квалификации нанесла поражение хозяйке корта Йи Хьююн (4:6, 7:6, 7:5) и пробилась в основную сетку. В Фергане (Узбекистан) Гозаль Айнитдинова в первом круге обыграла Сай Самхиту Чамарти (Индия) – 7:5, 7:5. В Истаде (Швеция) Анна Данилина в первом раунде была сильнее Даши Ивановой из США – 6:1, 6:1. А в Тбилиси юная Татьяна Николенко не только выиграла первое место в одиночном разряде европейского турнира, но и стала победительницей в парных состязаниях. Она выступала с подругой по команде Казахстана Адель Малгонусовой.

А теннисисты-мужчины неудачно стартовали на челлендж-турнире в Фергане. Александр Недовесов проиграл японцу Юсуке Ватануки – 4:6, 6:7, Денис Евсеев – Алдину Сеткичу (Босния и Герцеговина) – 3:6, 3:6. Плюс ко всему Недовесов в дуэте с Ярославом Шило из Беларуси оступился в парном разряде. И лишь Тимур Хабибулин в паре с Владиславом Манофовым из Украины пробился во второй круг Fergana Challenger.