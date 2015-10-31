​Равнение на Героя

Свежий выпуск
442
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Он родился в Приуралье в поселке Таскудук Джамбейтинского района, учился в Саратове, служил в Одесском, Забайкальском и Туркестанском военных округах. Во время боевых действий в Афганистане на вертолете вывез с поля боя 85 раненых солдат и офицеров, перевез порядка тысячи десантников и сто тонн грузов. За проявленное мужество при спасении группы спецназа и экипажа сбитого вертолета ему присвоено звание Героя Советского Союза. Звезды Героя России он был удостоен посмертно во время войны в Чечне. Отважный летчик похоронен на аллее Героев Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге.

На церемонии открытия памятника заместитель акима области Бахтияр Макен отметил, что западноказахстанцы всегда будут гордиться отважным земляком, погибшим при выполнении воинского долга. О совместной службе с Николаем Саиновичем рассказал его однополчанин, полковник запаса Александр Дзюба. Он подчеркнул, что памятник батыру установлен рядом с военно-технической школой. За ним будут ухаживать курсанты, для которых Николай Майданов станет примером бесстрашия и патриотизма.

Популярное

Все
В Риддере небольшое предприятие наладило переработку отходов фермы в почвенные смеси для цветоводов и садоводов
Международный турнир Burabay ICE 2024 прошел в Бурабайской курортной зоне
Наилучшее время
Дать новый импульс экономике региона
Впервые за годы независимости в Национальной академии наук при Президенте РК создан Совет молодых ученых
Как платить налоги при сдаче в аренду жилья в 2024 году?
Накопить и использовать
500 тысяч путешественников в год
Производить или закупать?
Солнечные, ветряные, маневренные…
Межцивилизационный диалог
Финансовый ликбез
Устойчиво и надежно
Вносятся на обсуждение
Инклюзивное и качественное развитие
А дорога серою лентою вьется
Не тырьте мелочь из карманов
Дочь за отца…
Привлекать талантливых и инициативных
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Академия наук: миссия выполнима
Какого цвета «честный» мед?
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
По вопросам электоральной системы
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Давайте по-доброму
Не надо бояться психолога
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»
Кто говорит? Вор!
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Сберечь Кольсай для потомков
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Детский сад горел в Семее
Время разъяснений о времени

Читайте также

И апелляция не помогла
Полугнилые фрукты, просроченные лекарства
Есть вопросы – ждем ответы
Привлекать талантливых и инициативных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]