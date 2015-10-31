​Равнение на Героя

Он родился в Приуралье в поселке Таскудук Джамбейтинского района, учился в Саратове, служил в Одесском, Забайкальском и Туркестанском военных округах. Во время боевых действий в Афганистане на вертолете вывез с поля боя 85 раненых солдат и офицеров, перевез порядка тысячи десантников и сто тонн грузов. За проявленное мужество при спасении группы спецназа и экипажа сбитого вертолета ему присвоено звание Героя Советского Союза. Звезды Героя России он был удостоен посмертно во время войны в Чечне. Отважный летчик похоронен на аллее Героев Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге.

На церемонии открытия памятника заместитель акима области Бахтияр Макен отметил, что западноказахстанцы всегда будут гордиться отважным земляком, погибшим при выполнении воинского долга. О совместной службе с Николаем Саиновичем рассказал его однополчанин, полковник запаса Александр Дзюба. Он подчеркнул, что памятник батыру установлен рядом с военно-технической школой. За ним будут ухаживать курсанты, для которых Николай Майданов станет примером бесстрашия и патриотизма.