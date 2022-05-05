Равнение на лучших

7 мая исполняется 30 лет Вооруженным силам суверенного Казахстана.

В становление и развитие казахстанской армии внесли весомый вклад видные государственные деятели и военные.

Один из ярких представителей высшего командования Вооруженных сил РК – генерал-лейтенант Булат Джанасаев, его биография – пример для подражания нынешним офицерам.

В далекие 70-е годы выпускнику средней школы Булату Джанасаеву предстояло сделать выбор – кем быть. Его решение стать военным одобрили родители и учителя, и не последнюю роль сыграло народное уважение к людям в погонах. Успешно сдав вступительные экзамены, он становится курсантом Алма-Атинского высшего общевойскового команд­ного училища имени маршала Советского Сою­за И. С. Конева (АВОКУ). На вопрос «Кто больше всего повлиял на Вашу жизненную позицию?», Булат Бахитжанович говорит, что в первую очередь, естественно, родители.

– Отец – Бахытжан Бейсенбинович и мама – Урзия Сарсенбаевна учили детей всему хорошему, прививали необходимые высокие нравственные качества. Благодаря этому мы, а нас в семье четверо, выросли достойными людьми. На втором месте – курсантские годы и период, когда был молодым офицером. Отцы-командиры – боевые офицеры, талантливые педагоги вкладывали в нас всю душу, и эта жизненная школа стала фун­даментом нашего офицерского мировоззрения. Армия привила мне много положительных качеств – целеустремленность, ответственное отношение к любому труду, принципиальность, стремление выполнять порученное дело в срок и качественно,– рассуждает Булат Джанасаев.

В курсантские годы произошло и такое знаковое событие, как встреча с Первым секретарем ЦК компартии Казахстана Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым. Общение с ним и пример его кипучей разнообразной деятельности, лидерские качества и забота о народе стали для него реальным образцом служения Родине. Были и другие ориентиры: беззаветное служение Отечеству легендарного полководца Великой Отечественной войны Бауыржана Момышулы и командира дивизии полковника Михаила Моисеева, позже последнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР – примеры настоящего человека, офицера и руководителя.

Лейтенант Булат Джанасаев после окончания высшего общевойскового командного училища получает назначение на долж­ность командира мотострелкового взвода в мотострелковую дивизию Группы советских войск в Германии. С этого момента у молодого офицера как военного человека началась, образно говоря, самая главная интрига: ожидание и получение назначений и связанные с ними воинские звания, а также многочисленные пере­езды. Их география – Германская Демократическая Республика и регионы Советского Союза.

В Германии он прошел путь от командира мотострелковой роты до начальника штаба – заместителя командира мотострелкового батальона мотострелковой дивизии. Возвращение из ГДР в СССР получилось через назначение на должность командира мотострелкового батальона Сибирского военного округа.

После учебы в Военной академии Вооруженных сил СССР им. М. В. Фрунзе Булат Джанасаев назначен начальником штаба мотострелкового полка Киевского военного округа. Вскоре в его карьере наступает неожиданная перемена. Об этом он говорит так: «По воле судьбы в советское время я попал во Внутренние войска».

В связи с расширением служебно-боевых задач по поддержанию общественного порядка и общественной безопасности в регионах Союза, где сохранялась возможность межнациональных конфликтов, принимается решение о создании там бригад оперативного назначения. Приказом командующего ВВ МВД СССР Булат Джанасаев назначается ответственным за формирование 47-го оперативного полка 100-й дивизии оперативного назначения (город Новочеркасск Ростовской области).

Выбор кандидатуры подполковника Джанасаева командующим ВВ МВД СССР генерал-полковником Шаталиным неслучаен. Примечательно, что уже тогда во главе Внутренних войск СССР стояли армейские генералы, отдельными соединениями и частями успешно командовали также армейские офицеры.

Откомандирование Булата Джанасаева в советский Казахстан состоялось в 1990 году. Возвращение на Родину совпало с периодом, когда в регионах ответственности Внутренних войск МВД СССР по Средней Азии и Казахстану назревали и уже кое-где происходили конфликты межнационального характера. Так, произошли трагические события в Узбекистане, в Ферганской долине. Получив назначение, он стал первым замес­тителем командира Ферганской оперативной бригады, которая пока существовала только на бумаге. Сложнейшую работу по формированию бригады на базе Среднеазиатского военного округа ВС СССР в максимально сжатые сроки возложили на группу офицеров войск, возглавляемую подполковником Джанасаевым.

Жизнь шла своим чередом. Опыт военной службы в Вооруженных силах и Внутренних войсках, профессиональные и личные качества позволили офицеру эффективно руководить учебным полком управления Внутренних войск МВД СССР по Средней Азии и ­Казахстану в поселке Каракемер.

В 1991 году у 39-летнего командира учебного полка произошла очередная резкая перемена в жизни – он избирается депутатом Верховного совета Респуб­лики Казахстан 12-го созыва. Соблюдая хронологию событий, отметим его назначение на долж­ность командира оперативной бригады Внутренних войск РК в 1992 году, к формированию которой он приложил немало усилий.

В 1994-м Булат Джанасаев вновь избирается депутатом Верховного совета РК 13-го созыва. В основе его программных положений были предложения о создании Вооруженных сил РК, переводе ряда соединений и частей Минис­терства обороны, внутренних войск и других воинских формирований на профессиональный принцип комплектования, подготовка собственных офицерских кадров и специалистов по всем направлениям.

– Особенно запомнился период, когда будучи депутатом Верховного совета страны двух созывов, принимал активное участие в издании новых законов для Вооруженных сил и других воинских формирований, – рассказывает Булат Бахитжанович. – В последующем именно на основании этих законов стала строиться вся военная структура страны.

Работая в Парламенте РК, вмес­те с другими парламентариями – членами специального комитета – ездили по частям, разговаривали с офицерами, чтобы поднять их боевой дух, встречались с родителями проходивших срочную военную службу. Избрание председателем Комитета Верховного совета РК по национальной безопасности и обороне, членом Президиума Верховного совета на постоянной основе, а в апреле 1994 года – замес­тителем председателя Комитета по национальной безопасности и обороне стали высокой оценкой парламентской деятельности и, главное, выражением народного доверия.

Такое доверие закономерно, ведь за его плечами – немалый опыт военной службы в Вооруженных силах и Внутренних войсках, практика организации выполнения служебно-боевых задач по обеспечению режима чрезвычайного положения в Армении, Азербайджане, Узбекистане, других регионах. Всесторонняя активная работа в Парламенте, организация законодательной деятельности его комитетов, встречи, выступления по актуаль­ным вопросам, отчеты перед избирателями положили начало политической деятельности.

В то время вялотекущая работа по реорганизации и становлению Внутренних войск, возможно, не в полной мере удовлетворяла руководство страны. Нужен был человек, который смог бы поправить положение дел. В сентябре 1994 года Указом Президента страны полковник Булат Джанасаев назначен Командующим Внутренних войск МВД РК, а в декабре ему присвоено воинское звание генерал-майор.

Вот как он описывает первые дни своего пребывания во Внут­ренних войсках: «Когда мои замес­тители доложили мне общую обстановку, я три дня думал с чего начать».

Очень много было проблем, первостепенные – питание и одеж­да. В первые годы отправляли отслуживших солдат домой в гражданской одежде, а их форму стирали, и в нее одевали новичков. Офицеров не хватало. В это время более тысячи военнослужащих срочной службы самовольно оставили части и находились в розыске. Казармы в ветхом состоянии, многие без отопления. Не хватало ГСМ, чтобы вывозить караулы и войсковые наряды на службу.

– Конечно же, – вспоминает генерал Джанасаев – в это тяжелое время мне помогали мои коллеги и единомышленники: генералы Даулет Салханов, Иван Комаров, Умитбек Санабаев, Борис Цхай, Ануарбек Тогусов, полковники Абизов, Мамин. Большую помощь оказали молодые офицеры, которых я, можно сказать, вырастил. Это генералы Руслан Жаксылыков, Алибек Сералиев, Ерсайын Рустемханов, Бауржан Абжанов и многие другие.

Нужно отметить, что в самые сложные моменты, опираясь на профессионализм и опыт, Булат Бахитжанович умел четко расставить приоритеты на каждом этапе реализации проектов государственной важности. Он никогда не был кабинетным начальником. Лично объезжал все части войск. Помнит, где в каждой части располагаются спальные помещения, столовые, бани и другие объекты. Каждую осень облетал отдельно дислоцированные роты и проверял готовность к зиме. Такой уж у него принцип – лучше один раз самому увидеть.

Вместе с министром внутренних дел РК генерал-лейтенантом Булатом Баекеновым в ночное время проверяли патрульную службу войсковых нарядов по городу Алматы. В декабре 1995 года в связи с реорганизацией назначен первым заместителем командую­щего Внутренними войсками Министерства внутренних дел, а с января 2002 года – командую­щим Внутренними войсками МВД – председателем Комитета Внутренних войск РК.

С небольшим перерывом, связанным с назначением на долж­ность Командующего Респуб­ликанской гвардией РК, более восьми лет генерал-майор Булат Джанасаев возглавлял войска в один из самых бурных, острых и мало предсказуемых из-за не­стабильности периодов. Обладая авторитетом, будучи опытным и требовательным руководителем, умелым организатором, несмотря на неожиданные и необъяснимые перестановки во Внутренних войсках, он упорно и целенаправленно добивался повышения боеготовности, качест­ва службы, боевой и служебной подготовки, сплоченности воинских коллективов, укрепления дисциплины и порядка, роста воинского мастерства.

Непосредственное нахождение в гуще событий позволило увидеть реальную картину эффективности проделанной работы, дать объективную оценку положительным процессам, острее почувствовать недостатки и проблемы. Рож­дались новые идеи о коренной перестройке служебно-боевой деятельности войск. Жизнь шла вперед и требовала принятия соответствующих решений.

В войсках шел процесс создания высокомобильных формирований оперативного назначения, становления созданных еще в советское время специальных моторизованных частей в каждом областном центре страны, усиления их боевой и специальной техникой. Командующий энергичными действиями решил ряд конкретных задач, касающихся обучения, размещения, технического обеспечения. Строго соблюдавшийся учебный процесс, регулярные командно-штабные тренировки и учения подняли качество командирской подготовки и уровень боеготовности соединений и частей. В то же время ключевой проблемой для войск были и оставались кадровые вопросы.

В 1993 году Президентом РК принято решение о подготовке офицерских кадров для войск. Выполнять это судьбоносное решение предстояло Булату Джанасаеву. Были приняты экстренные, беспрецедентные по тем временам меры по созданию собственной системы подготовки военных кадров в Петропавловске, а также в Военном институте Комитета национальной безопасности РК.

Мы помним исторический ­момент: в ВИ КНБ РК состоялись первый и последующие выпус­ки офицерского состава для Внутренних войск. Эти офицеры сегодня успешно работают, руководят региональными командованиями, соединениями и частями, возглавляют оперативные управления, отделы и службы в главном штабе войск. Пять выпускников стали генералами.

Важнейшие события, положившие начало решению кадровой проблемы, состоялись в 1997 году. Генерал Булат Джанасаев лично завизировал постановление Правительства о создании училища у четырех министров – экономики, юстиции, образования и финансов. Первого августа училище открыло двери для первых 250 курсантов.

Сегодня тысячи выпускников Петропавловского Военного института ВВ МВД РК, ныне Академии Национальной гвардии, успешно командуют подразделениями. Благодаря Командующему и его единомышленникам Внутренние войска (позже Нацио­нальная гвардия) выполняют самые ответственные, внезапно возникающие задачи, защищают конституционные права и свободы личности, а также общество и государство от преступных и иных противоправных посягательств.

Президент РК возложил на него неотложную задачу государственной важности – создание Респуб­ликанской гвардии. В марте 1992 года после указа вместе с первым министром обороны Казах­стана генералом армии Сагадатом Нурмагамбетовым приступили к созданию гвардии на базе оперативной бригады Внутренних войск.

Спустя восемь лет генерал Булат Джанасаев – командующий Республиканской гвардией, которая представляла собой состоявшееся специальное воинское формирование с непосредственным подчинением Президенту РК, предназначенное для участия в выполнении церемониальных ритуалов, обеспечения безопаснос­ти Главы государства и иных охраняемых лиц, охраны особо важных государственных объектов. Затем – переход в Вооруженные силы РК в связи с назначением на должность командующего войс­ками Регионального командования «Восток» (сентябрь 2003 г.), очередная смена места службы – вице-министр Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Затем Булату Джанасаеву предстояла непростая работа в долж­ности заместителя министра обороны РК. В Министерстве обороны он на практике почувствовал, что результаты его парламентской законотворческой деятельности сыграли неоценимую роль в создании и становлении Вооруженных сил станы.

Спустя тридцать лет после обретения независимости Булат Бахитжанович отмечает: «Прошло три десятка лет с того непростого времени, и мы видим – наша армия состоялась. И я могу гордиться: в этом есть и частичка моего вклада».

Затем было назначение на долж­ность начальника Национального университета Министерства обороны. Работа над диссертационными исследованиями на соискание ученой степени кандидата военных наук, подготовка научных трудов, монографии.

Свои успехи генерал Булат Джанасаев связывает и с любимой супругой, которая с маленькими детьми вместе с ним прошла весь этот нелегкий путь с бесконечными переездами с места на место, познала житейские трудности, неустроенность. Дети, в малолетстве получившие закалку, сегодня выросли достойными людьми, обзавелись семьями, воспитывают своих детей.

Выйдя на заслуженный отдых, генерал занимает активную жизненную позицию, не утратил связей с Вооруженными силами, Национальной гвардией, Службой государственной охраны и ставшим родным Военным институтом сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова, где он получил военную подготовку, офицерское звание и путевку в жизнь, а также с ветеранами и однополчанами.