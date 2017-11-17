​Равнение на мастеров

Свои победные приемы

Большой специализированный зал в «Халык-Арене» наполнялся суперлегковесами, как котлован водой после проливного дождя. Мальчишки и девчонки из многих спортивных секций города шли на встречу с асами греко-римской и вольной борьбы в надежде не просто увидеть своих кумиров, взять у них автографы, но и запечатлеть на видео бесценные крупицы опыта, которыми так щедро одаривают юную смену наши чемпионы.

А в анонсе мастер-класса его организаторы из ДЮСШ № 15 озвучили фамилии действительно выдающихся палуанов – призеров чемпионатов мира и Олимпийских игр по вольной борьбе Маулена Мамырова и Акжурека Танатарова, призера чемпионата мира и Олимпийских игр по греко-римской борьбе Нурбахыта Тенизбаева, серебряного призера чемпионата мира 2017 года Демеу Жадыраева, а также обладательницы бронзовой медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Эльмиры Сыздыковой.

На урок мастерства к детишкам пришли не только все эти приглашенные атлеты, но и еще два блестящих спортсмена, представляющих совершенно разные поколения. Мастер спорта международного класса Ербол Коныратов – член сборной коман­ды Казахстана по греко-римской борьбе начала XXI столетия, чемпион Азии, призер Всемирной летней универсиады 2005 года в Измире. А вот борец-вольник Александр Иванов – из плеяды «семидесятников». В 1976 году в Монреале он стал серебряным призером Олимпийских игр. Сейчас заслуженный мастер спорта СССР Александр Иванов живет и работает на своей малой родине – в Республике Саха (Якутия) и на мастер-класс, считай, попал случайно. Потому нигде и никем не анонсировался. Просто был в Алматы, ему позвонили друзья, позвали на новую замечательную арену. А спортивная форма у Александра Николаевича всегда под руками, с юными борцами встретиться он согласился без колебаний.

Сначала чемпионы для разминки «повозились» на ковре с учениками-«мухачами», а затем по очереди показали ребятишкам свои излюбленные, а потому и отточенные до совершенства приемы. Теперь эти бесценные кадры останутся в архивах будущих чемпионов, помогут им добиваться таких же высот на международном ковре.

Юным нужна помощь

Сразу после демонстрации приемов Нурбахытом Тенизбаевым мы подошли к нему с просьбой рассказать о впечатлениях о мастер-классе, своей нынешней жизни и работе. Нурбахыт оказался готов и к такому повороту событий:

– Я думаю, это очень важно – помогать юным спортсменам, вовремя поддержать их, передать опыт. В свое время мне вот так же помогли олимпийские герои Казахстана Даулет Турлыханов, Жаксылык Ушкемпиров, Юрий Мельниченко, чемпион мира Бахтияр Байсеитов. А еще к нам на тренировки приходили легендарный тренер Геннадий Сапунов, чемпион чемпионов Камандар Маджидов… Их советы, доброе расположение, уроки мастерства пригодились всем борцам моего поколения. И сейчас, памятуя о том, что в свое время сделали для нас эти великие борцы, мы тоже не можем оставаться в стороне от воспитания подрастающего поколения. Я сегодня показал ребятам те свои любимые приемы, которые чаще всего использовал в ходе схваток. Мне показалось, что юные спортсмены остались довольны увиденным.

Я вот о чем еще хочу сказать. Сегодня на мастер-класс пришли действительно выдающиеся борцы XXI века, но, к огромному сожалению, среди нас не оказалось ни олимпийских чемпионов, ни чемпионов мира. Просто их в последнее время нет у всего Казахстана. И наша задача – найти и воспитать таких мастеров в своих регионах, прервать эту порочную практику – возвращаться с самых престижных состязаний без мирового и олимпийского «золота». Хочется, чтобы такими чемпионами в недалеком будущем стали кто-то из сегодняшних наших слушателей и зрителей.

И все возможности для этого государством созданы. Сегодня великолепные дворцы спорта есть не только в крупных городах страны, но даже в районных центрах. Могу это говорить ответственно, с полным знанием дела, так как сам работаю вице-президентом Федерации борьбы Алматинской области и возглавляю Школу высшего спортивного мастерства. В нашей области выстроена, наверное, одна из лучших спортивных баз в Казахстане. Сам поддерживаю хорошую спортивную форму, постоянно нахожусь на ковре, с молодежью.

Учителя из-за океана

В Казахстане стартовала Юниорская баскетбольная лига НБА и НФБ РК среди юношей и девушек 2005–2007 годов рождения. Поддержать этот проект в нашу страну приехали игроки Нацио­нальной баскетбольной ассоциа­ции Владимир Радманович и Тадж Макуильямс-Франклин.

С гостями Казахстана многочис­ленных болельщиков познакомили и на сайте Национальной баскетбольной федерации Казахстана, и на портале баскетбольного клуба «Алматы». И вот, оказывается, какие именитые гости приехали в нашу страну.

Владимир Радманович родился в Югославии в 1980 году. В НБА начинал карьеру в команде «Сиэтл Суперсоникс» и за свою карьеру входил в состав таких клубов, как «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Шарлотт Бобкэтс», «Голден Стейт Уориорз», «Атланта Хоукс» и «Чикаго Буллз». Владимир Радманович в составе сборной Югославии в 2002 году стал чемпионом мира.

Тадж Макуильямс-Франклин родилась в США в 1970 году. В рамках женской Национальной баскетбольной ассоциации играла в составах следующих команд: «Орландо Миракл», «Детройт Шок», «Лос-Анджелес Спаркс», «Миннесота Линкс», «Коннектикут Сан», «Вашингтон Мистикс» и «Нью-Йорк Либерти». За это время Тадж дважды становилась чемпионкой WNBA и 6 раз участ­вовала в матчах «Всех звезд». Тадж Макуильямс-Франклин – чемпионка мира 1998 года.

Владимир и Тадж начали свой тур по Казахстану в столице Казахстана, где провели драфт JR NBA по Астане и несколько мас­тер-классов для детей и студентов. Следующей остановкой стал Атырау, где прошли мастер-классы для детей и студентов. В Алматы звезды НБА приехали 10 ноября и уже на следующий день провели мастер-класс для ребятишек в Авторской школе Жании Аубакировой. Во второй половине дня в конференц-зале АШЖА прошел драфт JR NBA Алматы. На следую­щий день гости посетили игры детского чемпионата города Алма­ты и провели мастер-класс для его участников. Не были забыты и студенты крупнейшего города Казахстана, с ними также проведен мастер-класс.