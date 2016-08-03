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​Равнение на Месси
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Отбор одаренных ребят в рамках подписанного между акиматом ВКО и испанской компанией Soxna меморандума проходил в сентябре 2015 года. Из 700 претендентов в академию зачислили тогда 100 юных футболистов из разных уголков региона в четырех возрастных категориях (2000, 2001, 2002, 2003 г. р.), которых с первых дней учебы поселили в областной школе-интернате для одаренных в спорте детей.

Сегодня ребят тренируют испанские специалисты под руководством главного тренера академии Исмаэля Диаса Галана, в прошлом представлявшего футбольные клубы «Спортинг», «Малага» и «Гранада». Одно время он работал также ассистентом главного тренера в алматинском «Кайрате».

Наряду с испанцами в проекте задействованы и казах­станские тренеры. Между тем испанских и отечественных специалистов объединяет одна цель – добиться, чтобы в ближайшие 4–5 лет основная команда «Алтая» была представлена выпускниками футбольной академии. Исмаэль Диас Галан не сомневается в успехе, потому что, по его словам, среди воспитанников «Алтая» он видит немало перс­пективных ребят.

В свой первый спортивный сезон в составе академии ребята добились заметных результатов. В настоящее время у них имеются все шансы выйти в полуфинал чемпионата Казахстана.

Для того чтобы зима не сказывалась на качественных характеристиках тренировочного процесса, областной акимат планирует построить в Усть-Каменогорске крытый футбольный манеж. Генеральный директор Soxna Мигель Анхель Эрнандес считает, что это станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры в регионе и, соответственно, повысит уровень казахстанского футбола в целом.

В доказательство своим словам он привел в пример Исландию, климат которой суров, как и в Восточном Казахстане. Однако страна, где в свое время построили крытые спортивные манежи и пригласили иностранных специалистов, демонстрирует бесспорные достижения в футболе.

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