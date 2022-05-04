Равнение на улучшения

Повысить кадровый потенциал, сделать службу в армии престижной и пополнить армейский арсенал намерены в Министерстве обороны РК.

– Уже разработана Концепция кадровой политики вооруженных сил до 2027 года, базисом для которой послужила трехуровневая система подготовки военных кадров, включающая школы «Жас Ұлан», военные колледжи, три военных института и Национальный университет обороны. Военнослужащие охвачены широкой курсовой подготовкой по наиболее дефицитным специальностям, а также специальностям в ведущих зарубежных вузах, – рассказал заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов в ходе брифинга в СЦК, подчеркнув, что в основе этой работы лежат расширение профессиональной компетенции военнослужащих, обеспечение их карьерного роста на принципах меритократии и транспарентности.

На брифинге также шла речь о проработке ряда инициатив, направленных на повышение привлекательности срочной воинской службы.

– В частности, предлагается предоставлять «кредитные каникулы» военнослужащим на период прохождения срочной службы, льготы семьям солдат при оплате коммунальных услуг. Есть предложения, связанные с предоставлением льгот в образовательном секторе и трудоустройством в госорганы. Также в рамках реализации проекта «Бесплатное техническое и профессиональное образование» Министерство обороны на базе учебных центров ВС и воинских час­тей проводит подготовку военнослужащих срочной службы по 16 специальностям: тракторист, сварщик, крановщик, электрик и другие. Кроме того, Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих», направленный на улучшение соцпакета военнослужащих и сотрудников спецгос­органов, регламентацию вопросов прохождения воинской службы, по которым имелись пробелы и коллизии, – прокомментировал генерал-лейтенант.

Далее спикер остановился на разработке военной доктрины – комплексе взаимосвязанных мер, посвященном вопросам развития состава вооруженных сил, системы управления, подготовки, повышения технического оснащения, территориальной обороны, сил специальных операций, системы обеспечения, человеческого капитала, военного образования и науки, реализации инфраструктурного проекта, безопасного хранения, утилизации непригодных боеприпасов.

Разработан и проходит согласование с заинтересованными госорганами проект постановления Правительства РК «Об утверждении Правил военно-патриотического воспитания граждан». Документ приведет к позитивным правовым последствиям в области военно-патриотического воспитания граж­дан и укрепления обороноспособности государства, уверены в ведомстве.

Что касается обеспечения военнослужащих новейшими образцами оружия, то, по словам замминистра, техническое оснащение современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники будет осуществляться в плановом порядке с акцентом на реализацию мероприятий по развитию компонентов вооруженных сил и с ориентиром на отечественные предприятия.